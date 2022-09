Great American Ghost – Torture World

Turbulente Zeiten bei Great American Ghost, die im Januar mit der EP Torture World eine nicht selbstverständliche Veröffentlichung rausgebracht haben. Die Wunden der Pandemie saßen tief, die abgesagten Gigs sorgten für Unzufriedenheit und brachte die Band so weit, fast ihre Schuhe an den Nagel zu hängen. Zusammengerauft und auf die besseren Tage gesetzt, wurden über MNRK Heavy / SPV Anfang des Jahres vier neue Tracks herausgebracht. Kingmaker kann alles andere als ein holpriger Start gewertet werden. Die saftigen Hardcore Nummern schlagen keine Möglichkeit aus, um mit Deep Beats den Hörer an die Wand zu nageln. Durch die hohe Konkurrenz alles andere als leicht, um nicht in mittlere Regionen zu versinken. Das wiederum würde das Unterfangen für Great American Ghost ganz bestimmt nicht erleichtern. Als Höhepunkt den Titeltrack ausgemacht, brauchen die anderen Kompositionen, um zu zünden. Gut ja, aber nicht hervorragend. Das liegt nicht an der Technik, sondern eher daran, dass der Griff nur beherzt an die Nase des Bullen geht, um diesen am Ring durch die Arena zu ziehen. Nörgeln auf hohem Niveau, in der Tat, schließlich geht die EP immerhin in die gute Wertungsregion, die tiefer hätte ausfallen können, nur bleibt Torture World leider schwerer im Kopf als gedacht. Das liegt zum Beispiel an Womb, der zwar ordentlich hämmert, ohne dabei das Hirn bis zur Bewusstlosigkeit durchzuschütteln. Ein Feinschmecker könnte behaupten, dass eine kleine Prise Salz am Fleisch fehlen würde. Very britisch läuft das Blut über den Teller. Fast harmonisch bringt Death Forgives No One den kurzen Streich von einer Viertelstunde ins Ziel. Neu erweckt kann man gespannt bleiben, wohin die Reise von Great American Ghost tatsächlich in der Zukunft hingeht. Ist die Sackgasse trotz guter Tracks bereits in Sicht oder schimmert am Firmament die rosige Zukunft, die den roten Post-Hardcore Teppich nur noch ausrollen braucht?

