Babylon A.D.: veröffentlichen den Titeltrack ihres neuen Albums „When The World Stops“

Babylon A.D. geben die Veröffentlichung des Titeltracks und der ersten Single sowie des dazugehörigen Videos aus ihrem neuen Album When The World Stops bekannt. Das Album wird am 1. September auf CD über Kivel Records erscheinen, während die digitale Version einen Monat später verfügbar sein wird.

Das Video kann hier angesehen werden:

Die erste Single ist hier zu hören.

Derek Davis, der Leadsänger von Babylon A.D., äußerte sich zur ersten Single: „When The World Stops is an apocalyptic love story about two young lovers facing the end of the world. The lyrics are very visual so a listener can really follow the story and the video we have just released conveys the imagery beautifully. I love writing lyrics that have a message and a theme, sort of like a mini movie, and this track I believe really captures the visual I was trying to capture. This song is a nice hard hitting up-tempo kick ass tune. A 100 percent Babylon A.D. track that I’m sure our the fans will love.“

When The World Stops – Trackliste:

1. When The World Stops

2. Come On Let’s Roll

3. Don’t Ask Qustions

4. Love Is Cruel

5. Toxic Baby

6. I Don’t Beleive In You

7. Power Of Music

8. Torn

9. The Damage Is Done

10. Oh Suki

11. Sadness Madness

Die Band hat ihre neuesten Songs unter der Leitung von Derek Davis im Badmofo’s Recording Studio in Pleasanton, Kalifornien, produziert, gemixt und aufgenommen. Die Schlagzeugaufnahmen wurden von Brad Barth im Audio Voyage in Livermore, Kalifornien, durchgeführt.

Alle Songs stammen aus der Feder von Derek Davis, Ron Freschi, John Mathews, Dylan Soto und Craig Pepe. Die Veröffentlichung erfolgt über Kivel Records und Apocalypse Records. Das Management wurde von Malla Entertainment übernommen.

Für Fans gibt es streng limitierte Pre-Order-Bundles, die direkt bei Kivel Records erhältlich sind. Das Basis-Vorbestellpaket enthält:

• 1 CD

• 1 Sticker

• 1 Button

Babylon A.D. kündigen mit großer Vorfreude die When The World Stops Tour für Europa im September an.

Babylon A.D. – When The World Stops Tour 2025

Aug 8 – Whisky A Go Go – West Hollywood, CA

Aug 15 – Wild Goose Saloon – Parker, CO

Aug 16 – Liquid Joe’s – Salt Lake City, UT

Sept 4 – Underworld – London, United Kingdom

Sept 5 – Suburbia – Southampton, England

Sept 6 – Hard Rock Hell Sleaze Festival – O2 Academy – Leicester, England

Sept 7 – Eleven – Stoke-on-Trent, England

Sept 10 – Bannerman’s – Edinburgh, Midlothian

Sept 11 – Yardbirds Rock Club – Grimsby, United Kingdom

Sept 12 – Nightrain – Bradford, United Kingdom

Sept 13 – Vinyl Tap Preston – Preston, England

Sept 14 – The Patriot – Crumlin, Wales

Sept 16 – The Victoria – Swindon, United Kingdom

Sept 20 – Piraeus Club Academy – Athina, Greece

Die 1987 gegründete Band Babylon A.D. stammt aus der San Francisco Bay Area in Kalifornien. Die ursprünglichen Mitglieder, Sänger und Songwriter Derek Davis, die Gitarristen John Mathews und Ron Freschi, Schlagzeuger James Pacheco und Bassist Rob Reid, trafen sich bereits in der High School, bevor sie als The Persuaders gemeinsam auftraten. Mit ihren kraftvollen Live-Performances und eingängigen Songwriting-Fähigkeiten machten sie sich schnell einen Namen und wurden zu einer der gefragtesten Original-Hard-Rock-Bands in Nordkalifornien.

1989 änderte die Band ihren Namen in Babylon A.D. und erregte die Aufmerksamkeit von Arista Records Präsident und Musikmogul Clive Davis, der sie während eines Live-Showcases in Los Angeles dank ihres beeindruckenden Demos mit drei Songs und einem selbstgemachten Video unter Vertrag nahm. John Mathews verließ die Band und wurde kurz vor der Veröffentlichung ihres selbstbetitelten Albums Babylon A.D. im Jahr 1990 durch einen weiteren Schulfreund, Dan De La Rosa, ersetzt. Das Album enthielt ihre Hard-Rock-Klassiker Bang Go The Bells, Hammer Swings Down und The Kid Goes Wild, auf dem auch das Screaming von Sam Kinison zu hören war und als Trailer-Song sowie im Werbevideo für Orion Pictures verwendet wurde. Ihr zweites Album Nothing Sacred, produziert von der Legende Tom Werman, wurde 1992 veröffentlicht und brachte zwei weitere Top-Ten-Metal-Hits hervor: Bad Blood und So Savage The Heart. Ständiges Touren in den frühen 1990er Jahren und mehrere MTV-Videos machten sie zu einer der Lieblingsbands der Hard-Rock-Fans.

1999 veröffentlichte die Band Live In Your Face über Apocalypse Records, eine Compilation von Live-Tracks, die in verschiedenen Städten in Amerika aufgenommen wurden. Ihr nächstes Album American Blitzkrieg folgte 2002, und beide Veröffentlichungen wurden von Kritikern und Fans gleichermaßen gut aufgenommen. 2008 brachte die Band Babylon A.D. – In The Beginning über Perris Records heraus, eine Compilation von Songs aus den ursprünglichen Demotapes, die ihnen ihren Plattenvertrag mit Arista Records sicherten.

Nach einer langen Pause begann die Band 2014 wieder zu spielen und aufzunehmen. Sie tourten durch die USA und Europa und veröffentlichten die vier Songs umfassende EP Lost Sessions. 2018 kehrte John Matthews zur Gruppe zurück, und die Band unterschrieb bei Frontiers Records für ihr viertes Studioalbum Revelation Highway. Vier Singles/Videos und weitere Tourneen folgten bis Anfang 2020. 2022 verließen die ursprünglichen Mitglieder James Pacheco und Rob Reid die Band, um anderen Aktivitäten nachzugehen, blieben jedoch mit dem Erbe der Band verbunden und Teil einer Freundschaft, die über 30 Jahre währt.

2023 kündigten Babylon A.D. neue Mitglieder, Craig Pepe (Bass) und Dylan Soto (Schlagzeug), sowie ein neues Live-Album Live Lightning an. Das Album enthält ihre Top-Ten-Rock-Radio-Klassiker aus dem Debütalbum sowie Songs aus Nothing Sacred, American Blitzkrieg und Revelation Highway. 2024 veröffentlichten sie ihr fünftes Studioalbum mit dem Titel Rome Wasn’t Built In A Day über Perris Records. Das 11-Track-Album ist klassisches Babylon A.D., das in Bestform ist und großartiges Songwriting, beeindruckende Performances und den charakteristischen Hard-Rock-Sound der Band präsentiert.

Babylon A.D. sind:

Derek Davis – Gesang, Gitarre, Keyboards

Ron Freschi – Gitarre, Hintergrundgesang

John Mathews – Gitarre

Dylan Soto – Schlagzeug, Akustikgitarre bei The Damage Is Done

Craig Pepe – Bass – Hintergrundgesang

Special Guest: Julie Pacheco – Klavier bei Love Is Cruel

Babylon A.D. online:

https://www.facebook.com/Babylonadband/

https://www.instagram.com/babylonad_/