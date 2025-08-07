Levels: veröffentlichen Video zu „Covert One“

Das aus Arkansas stammende Quartett Levels – Kolby Carignan (Gesang), Jager Felice (Gitarre), Jacob Hubbard (Bass) und Dalton Kennerly (Schlagzeug) – hat soeben das Video zu ihrer neuen Single Covert One veröffentlicht. Seht es euch hier an:

Stream Covert One: hier

Mit ihrer glitchigen, nervösen Produktion, den aggressiven Riffs, den schrecklichen und durchdringenden Schreien sowie den eingängigen Refrains wird die Nummer zu einer klanglichen Achterbahnfahrt.

Die Band beschreibt den Song und seine Botschaft mit den Worten: „Covert One drags you through the wreckage of a love that masquerades as safety; a seven-stage descent into manipulation, delusion, and defiance. It’s about surviving the kind of bond that is meant to break you.“

Covert One folgt auf die Veröffentlichung des Videos zu Strange Things, das im Frühjahr erschienen ist.

Levels ist eine Cyber-/Industrial-Metal-Band aus Arkansas, die dafür bekannt ist, schwere Musik mit Elementen aus Pop, Elektronik und Drum and Bass zu verbinden. Seit ihrer Gründung im Jahr 2016 haben sie unabhängig Millionen von Streams gesammelt und lassen sich von Künstlern wie Billie Eilish, The Prodigy, Static-X und The Weeknd inspirieren.

Levels Sound vereint digitale Rauheit mit rohen Emotionen; dunkel, verzerrt und darauf ausgelegt, durch die Stille zu brechen. Levels haben ihren Aufstieg auf einer starken DIY-Ethischen Grundlage aufgebaut und sind stetig von kleinen Räumen zu größeren Bühnen gewachsen, wo sie mit Bands wie Kittie, Erra, Beartooth, The Devil Wears Prada und vielen anderen gespielt haben.

Levels sind mehr als nur eine Band. Ihre sich ständig weiterentwickelnde Welt ist geprägt von filmischen Visuals, eindringlichen Auftritten und fesselndem Storytelling, was sie in einer hypervernetzten, aber emotional distanzierten Ära hervorhebt. Mit jedem Track streben sie danach, authentische Verbindungen neu zu entfachen. Während sie weiterhin ihren Weg durch die Metal-Landschaft bahnen, bleibt ihre Mission klar: „Don’t bury emotion. Embrace it. Channel it. And turn it into something that makes you feel again.“

Levels online:

https://www.facebook.com/levels.metal