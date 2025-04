Deep Space Mask: veröffentlichen am 15.05. ihr drittes Album „Burn In Hell“

Das französische Astralkraftwerk Deep Space Mask schießt seine ganz eigene musikalische Vision in die Umlaufbahn des Universums der harten und schweren Musik.

Kombiniert wird dabei eine treibende Mischung aus Heavy, Stoner und klassischem Doom Metal mit dem Vintage-Sound von hartem und klassischem Rock. Der eingängige Output ist stark inspiriert von einer ikonischen Liga an Bands wie Black Sabbath, Iommi, Pentagram, Motörhead, Hawkwind, Paul Chain, Trouble und Candlemass …

Mastermind Raymz kommentiert den Titeltrack:

„Burn In Hell ist ein perfekter Track, um ein Album zu eröffnen. Er ist schnell, kurz, sehr einprägsam, eingängig. Er hat ein 80er-Metal-Feeling, voller Energie, fast punkig, rohe Attitüde, rohe Produktion, keine große Technik, nur schneller Rock ’n‘ Roll. Dieser Song hat nur eine Aufgabe, nämlich, einen zum Headbangen zu bringen, der Text ist natürlich ironisch.“

Burn In Hell Tracklist:

1. Burn In Hell

2. Teenage Dream

3. The King

4. Like A Hurricane

5. A Price To Pay

6. Heavy Metal

7. Master Of Evil

8. Voices

9. Open The Gates (Manilla Road Cover)

Deep Space Mask wurden 2020 gegründet und erkundeten in den darauffolgenden Jahren ihren eigenen kreativen Kosmos. Mit ihrem wichtigen dritten Album Burn In Hell jagen sie nun auf einem endgültigen Heavy / Doom Metal-Zielkurs durch das All.