Metal Forces Festival: geht 2026 in die zweite Runde

Die Veranstalter des Metal Forces Festival haben für 2026 eine zweite Ausgabe angekündigt. Hier die Eckdaten:
Metal Forces II
Samstag, 5. Dezember 2026
Hamburg – Markthalle
Ein Tag – fünf Bands
Doors: 16 Uhr
Attacke: 17 Uhr
Das Billing:
Grand Magus (S), Ambush (S), Firmament (D), Iron Kobra (D) & 1 weitere Band
Große Fistraising-Hymnen mit jeder Menge tonnenschwerer Epik und knackiger Härte, 100% Heavy-Metal-Spirit – das ist das Stockholmer Power-Trio Grand Magus, das in Kürze sein 30-jähriges Bestehen feiert. Mit Songperlen aus insgesamt zehn Alben im Gepäck, von denen fast alle die deutschen Albumcharts entern konnten, werden Grand Magus ein mehr als würdiger Headliner sein.
Ebenfalls aus Schweden kommt mit Ambush eine der derzeit heißesten Bands aus dem Echtmetal-Sektor. No filler, just killer – und zwar Killerriffs, Killersongs, Killernieten, Killerhocks, Killerstimme!
Firmament, die vor fünf Jahren in Leipzig gegründete Heavy Metal/Hard Rock-Band aus Leipzig, sind spätestens mit ihrem Album For Centuries Alive (Dying Victims Productions) auf der Überholspur. Euch erwartet eine exzellente Mischung aus Hardrock der 70er und Oldschool-Heavy-Metal der 80er!
Für den Startschuss verantwortlich sind die kultigen Ruhrpottkinder von Iron Kobra, echte Heavy-Metal-Maniacs, völlig mitreißend sowohl auf Tonträger als auch auf der Bühne, und sie werden 2026 endlich ein neues Album veröffentlichen!
Eine fünfte Band wird in Kürze bekanntgegeben!
Auf geht’s!
Außerdem:
Meet & Greet- und Verkaufsstände von Plattenkiste Hamburg & Remedy Records
Tickets:
VVK 59 Euro plus Gebühren
Tickets ab sofort erhältlich bei:
Eventim, High Roller Records, Cudgel, Dying Victims, in Kürze bei Van Records
sowie in den Hamburger Plattenläden Plattenkiste und Remedy Records
Präsentiert von: Sure Shot Worx, Hell Over Hammaburg, Markthalle Hamburg, Deaf Forever, Plattenkiste Hamburg, Remedy Records & Powermetal.de
Hier kommt ihr zu unserem Bericht vom Metal Forces Festival 2025:
