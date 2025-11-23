Metal Forces Festival: geht 2026 in die zweite Runde

Die Veranstalter des Metal Forces Festival haben für 2026 eine zweite Ausgabe angekündigt. Hier die Eckdaten:

Metal Forces II

Samstag, 5. Dezember 2026

Hamburg – Markthalle

Ein Tag – fünf Bands

Doors: 16 Uhr

Attacke: 17 Uhr

Das Billing:

Grand Magus (S), Ambush (S), Firmament (D), Iron Kobra (D) & 1 weitere Band

Große Fistraising-Hymnen mit jeder Menge tonnenschwerer Epik und knackiger Härte, 100% Heavy-Metal-Spirit – das ist das Stockholmer Power-Trio Grand Magus, das in Kürze sein 30-jähriges Bestehen feiert. Mit Songperlen aus insgesamt zehn Alben im Gepäck, von denen fast alle die deutschen Albumcharts entern konnten, werden Grand Magus ein mehr als würdiger Headliner sein.

Ebenfalls aus Schweden kommt mit Ambush eine der derzeit heißesten Bands aus dem Echtmetal-Sektor. No filler, just killer – und zwar Killerriffs, Killersongs, Killernieten, Killerhocks, Killerstimme!

Firmament, die vor fünf Jahren in Leipzig gegründete Heavy Metal/Hard Rock-Band aus Leipzig, sind spätestens mit ihrem Album For Centuries Alive (Dying Victims Productions) auf der Überholspur. Euch erwartet eine exzellente Mischung aus Hardrock der 70er und Oldschool-Heavy-Metal der 80er!

Für den Startschuss verantwortlich sind die kultigen Ruhrpottkinder von Iron Kobra, echte Heavy-Metal-Maniacs, völlig mitreißend sowohl auf Tonträger als auch auf der Bühne, und sie werden 2026 endlich ein neues Album veröffentlichen!

Eine fünfte Band wird in Kürze bekanntgegeben!

Auf geht’s!

Außerdem:

Meet & Greet- und Verkaufsstände von Plattenkiste Hamburg & Remedy Records

Tickets:

VVK 59 Euro plus Gebühren

Tickets ab sofort erhältlich bei:

Eventim, High Roller Records, Cudgel, Dying Victims, in Kürze bei Van Records

sowie in den Hamburger Plattenläden Plattenkiste und Remedy Records

Präsentiert von: Sure Shot Worx, Hell Over Hammaburg, Markthalle Hamburg, Deaf Forever, Plattenkiste Hamburg, Remedy Records & Powermetal.de

