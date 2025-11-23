Self Deception: veröffentlichen energetische neue Single “Time’s Up”

Die schwedische Modern-Rock-Institution Self Deception enthüllt ihre neue Single Time’s Up über Napalm Records – ein energiegeladener Hit mit hymnischem Refrain, modernen Hooks und kraftvollen Instrumentals! Begleitet wird die Veröffentlichung von einem offiziellen Musikvideo, das die explosive Energie der Band perfekt einfängt.

Mit ihrer unverkennbaren Mischung aus hymnischem Modern Metal und melodischem Rock haben Self Deception seit ihrem Debüt 2009 sechs Studioalben veröffentlicht und dabei Millionen von Streams und Views gesammelt – darunter ihr viraler 2022er-Hit Fight Fire With Gasoline.

In den vergangenen Jahren spielten Self Deception unzählige beeindruckende Liveshows, teilten sich die Bühne mit Acts wie Electric Callboy, Danko Jones und Adept, und überzeugten auf großen internationalen Festivals. Nach einem erfolgreichen europäischen Festivalsommer folgte eine Kanada-Tour, und auch für 2025/2026 stehen bereits hochkarätige Festivalauftritte fest – darunter Sweden Rock Festival, Download Festival (UK) und Masters Of Rock (CZ). Im Frühjahr 2026 kehrt die Band zudem für eine Headliner-Tour durch Australien zurück, nachdem sie bereits 2023 mit Electric Callboy dort unterwegs waren.

Self Deception über Time’s Up:

„Es brodelt derzeit so viel Wut, dass sich dieser Song fast von selbst geschrieben hat. Die Menschen finden Einheit in Rebellion – genau darum geht es in diesem Track. Keine Diskussionen mehr, kein Warten mehr. Tick Tock, Time’s Up.“

Self Deception Live 2026

Australian Tour 2025

23.04.25 AU – Brisbane / The Triffid

24.04.25 AU – Sydney / Manning Bar

25.04.25 AU – Melbourne / Max Watts

26.04.25 AU – Adelaide / Lion Arts Factory

28.04.25 AU – Perth / Magnet House

Festivals

10.06. – 14.06.26 UK – Donington / Download UK

12.06. – 14.06.26 NL – Leeuwarden / Into The Grave

02.05.26 NO – Kopervik / Karmøygeddon Metal Festival

03.06. – 06.06.26 SE – Sölvesborg / Sweden Rock Festival

16.07. – 18.07. AT – Leoben / Area 53

16.07. – 19.07.26 CZ – Vizovice / Masters of Rock

Self Deception sind:

Andreas Clark – Vocals

Ronny Westphal – Guitar

Patrik Carlberg Hallgren – Bass

Erik Eklund – Drums