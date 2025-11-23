Self Deception: veröffentlichen energetische neue Single “Time’s Up”

Die schwedische Modern-Rock-Institution Self Deception enthüllt ihre neue Single Time’s Up über Napalm Records – ein energiegeladener Hit mit hymnischem Refrain, modernen Hooks und kraftvollen Instrumentals! Begleitet wird die Veröffentlichung von einem offiziellen Musikvideo, das die explosive Energie der Band perfekt einfängt.
Mit ihrer unverkennbaren Mischung aus hymnischem Modern Metal und melodischem Rock haben Self Deception seit ihrem Debüt 2009 sechs Studioalben veröffentlicht und dabei Millionen von Streams und Views gesammelt – darunter ihr viraler 2022er-Hit Fight Fire With Gasoline.
In den vergangenen Jahren spielten Self Deception unzählige beeindruckende Liveshows, teilten sich die Bühne mit Acts wie Electric Callboy, Danko Jones und Adept, und überzeugten auf großen internationalen Festivals. Nach einem erfolgreichen europäischen Festivalsommer folgte eine Kanada-Tour, und auch für 2025/2026 stehen bereits hochkarätige Festivalauftritte fest – darunter Sweden Rock Festival, Download Festival (UK) und Masters Of Rock (CZ). Im Frühjahr 2026 kehrt die Band zudem für eine Headliner-Tour durch Australien zurück, nachdem sie bereits 2023 mit Electric Callboy dort unterwegs waren.
Self Deception über Time’s Up:
„Es brodelt derzeit so viel Wut, dass sich dieser Song fast von selbst geschrieben hat. Die Menschen finden Einheit in Rebellion – genau darum geht es in diesem Track. Keine Diskussionen mehr, kein Warten mehr. Tick Tock, Time’s Up.“
Self Deception Live 2026
Australian Tour 2025
23.04.25 AU – Brisbane / The Triffid
24.04.25 AU – Sydney / Manning Bar
25.04.25 AU – Melbourne / Max Watts
26.04.25 AU – Adelaide / Lion Arts Factory
28.04.25 AU – Perth / Magnet House
Festivals
10.06. – 14.06.26 UK – Donington / Download UK
12.06. – 14.06.26 NL – Leeuwarden / Into The Grave
02.05.26 NO – Kopervik / Karmøygeddon Metal Festival
03.06. – 06.06.26 SE – Sölvesborg / Sweden Rock Festival
16.07. – 18.07. AT – Leoben / Area 53
16.07. – 19.07.26 CZ – Vizovice / Masters of Rock
Self Deception sind:
Andreas Clark – Vocals
Ronny Westphal – Guitar
Patrik Carlberg Hallgren – Bass
Erik Eklund – Drums