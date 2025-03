Zusy Jones – Weißliches Demo

Artist: Zusy Jones

Herkunft: Oldenburg/Holstein, Schleswig-Holstein, Deutschland

Album: Weißliches Demo

Spiellänge: 22:45 Minuten

Genre: Punk, Hardcore

Release: 01.03.2025

Label: Eigenvertrieb

Link: https://www.zusyjones.de/

Bandmitglieder:

Bass & Gesang – Mad Jazz Morales

Gitarre & Gesang – Eppy Hand

Schlagzeug & Gesang – Bubu

Tracklist:

1. Rotation

2. A1

3. Tanteland

4. Hassinfarkt

5. Trümmer

6. Skorbut

7. Früher

8. Krähen

9. Ribaf – Voll im Proberaum

Ob Metal oder Punk, derzeit bringen sehr viele Bands aus Schleswig-Holstein Debütalben auf den Markt. Soeben erreicht mich mit dem Weißlichen Demo das DIY-Projekt eines alten Bekannten. Mad Jazz Morales war und ist wieder Bassist bei der bekannten Kieler Punkband Das Beben. Nun also auch Qualitätspunk aus Oldenburg in Holstein. Seit der Bandgründung 2023 haben sie schon einiges an Liveauftritten hinter sich und dort ihre Spuren hinterlassen.

Zusy Jones sind drei alte Männer, die im Übrigen noch wachsen wollen. Nicht nur auf der Erfolgsleiter, sondern auch personell. Wer also in Ostholstein als Gitarrist/in oder Keyboarder/in Bock auf Old-School Punk mit deutschen Texten hat, der sei aufgerufen, sich mit der Band auseinanderzusetzen.

Womit wir auch schon bei dem Weißlichen Demo sind. Da es laut Mad Jazz Morales nicht zum Weißen Album (Tribut an die Beatles) gelangt hat, verschicken die Drei ihre Kostprobe für einen Zehner in die Welt. Geliefert im Folder mit einem Aufkleber und Textblatt kommt die in Vinyldesign gepresste CD daher. Enthalten sind in etwa die Hälfte aller live verfügbaren Songs. Die neun Tracks haben eine überschaubare Länge von mal gerade 23 Minuten und erinnern mich krass an die alten Zeiten von und mit Slime oder Hansaplast. Wie schon gesagt, es werden ausnahmslos deutsche Texte gesungen. Auch die drei Protagonisten haben jeweils schon über 40 Jahre Punk in verschiedenster Art auf dem Buckel. Das hört man deutlich, auch wenn die Qualität der Aufnahmen selbst nicht immer perfekt ist. Das kann und sollte man bei einem solchen Projekt aber auch nicht erwarten.

Worum geht es in den Songs von Zusy Jones? Natürlich um den täglichen Wahnsinn des Überlebens. Einseitige Ernährung (Bier, Dosenfraß und Mäckes) im Song Skorbut, Herbstdepression im Track Krähen oder auch die Geschwindigkeit des Lebens auf der Erde (Rotation). Auch die A1, die an Oldenburg in Holstein vorbeiführt, ist Thema. Allerdings malen sie da sehr schwarz. „Wo nichts beginnt, und alles endet, endet ganz klar auch die A1„. Zumindest beginnt hier der Siegeszug von Suzy Jones…

Wer also Lust bekommen hat, der besucht die üblichen digitalen Plattformen, auf denen man die Scheibe im Download und Stream bekommt. Besser ist allerdings, man holt sich die Scheibe direkt bei den Jungs und unterstützt sie damit. Ihr erreicht die Band über die Webseite, Backstagepro, Facebook oder auch per Mail. Meldet euch direkt bei Mad Jazz über Kontakt@zusyjones.de.

Wie ich soeben erfahre, dürft ihr die Scheibe natürlich auch signiert bestellen. Dauert dann zwar ein paar Tage länger bis zur nächsten Bandprobe, aber so erhaltet ihr euer persönliches Exemplar!