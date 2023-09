Graven Sin: veröffentlichen Debütalbum „Veil Of The Gods“ am 03.11.2023

Das Debütalbum der finnischen Band Graven Sin ist ein moderner, epischer Heavy Metal-Klassiker. Veil Of The Gods erscheint am 03.11.2023 über Svart Records.

Die neue finnische Band Graven Sin hat sich mit ihrem großartigen Debütalbum Veil Of The Gods selbst übertroffen und steht somit direkt neben den Größen der Szene. Unverfälschter Heavy Metal, gekonnt dargeboten mit atemberaubender Finesse und eleganter Perfektion, Veil Of The Gods ist ein zukünftiger Klassiker. Selten hat eine neue Band so zeitlos geklungen und tadellosen Heavy Metal abgeliefert. In den elf Tracks von Veil Of The Gods lassen sich Einflüsse von finnischen Größen der jüngeren Vergangenheit wie Sentenced, Amorphis, Reverend Bizarre oder den nordischen Kollegen Grand Magus aus Schweden ausmachen, aber es steckt viel mehr in diesem Album. Graven Sin bieten schweren, doomigen, orthodoxen Heavy Metal im wahrsten Sinne des Wortes, wuchtig und monumental.

Ein „Where have you been all my life“-Moment wartet auf Heavy Metal-Fans aller Couleur, wenn Graven Sin aus den Lautsprechern tönt und einen Sound liefert, der sich in die Herzen der Fans spielt. Eine erfrischende Tour-de-Force durch alles, wofür Heavy Metal geliebt wird.

Graven Sin Line-Up:

Ville Pystynen – Guitar, Bass

Nicholas Leptos – Vocals

Ville Markkanen – Drums

