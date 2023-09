The Pinpricks am 31.08.2023 beim Pre-Release in Hamburg

Event: This Stuff Is Poison! Pre-Release-Konzert

Band: The Pinpricks

Ort: Hebebühne, Hamburg

Datum: 31.08.2023

Kosten: Stehplatz 12,34 € im VVK

Zuschauer: etwa 100

Genre: Rock, Hardrock, Garage-Rock

Link: https://www.thepinpricks.de/

Setliste:

Ritual Marionette Sweet Pain Get Out Voices I’m Not Sorry Anyway The Drugs Figure It Out No More No Million Pieces Cast Off Your Shadow I Just Wanna Feel

Zugabe: Sugar K Bait

The Pinpricks, das Rock-Phänomen aus Kiel, will mit dem Debütalbum endlich richtig durchstarten. Ausgebremst durch die Pandemie fällt der Neustart schwerer als erwartet. Nun steht das Debütalbum This Stuff Is Poison! nach den EPs Hunger, Bait und Ritual endlich in den Startlöchern. Die Songs sind fertig aufgenommen und gemischt, die Songauswahl für das Album ist erfolgt und die Pressung in Auftrag gegeben. Nun bleibt nur noch Werbung in eigener Sache zu machen. So entstand die Idee zu dem heutigen Abend. Ein Pre-Release, an dem sich Medien, Booker, Veranstalter, Familie, Fans und Sponsoren zu einer gemeinsamen Fete zusammenfinden und die neuen Songs des Albums vorgestellt und gefeiert werden. Schon die Locationsuche war schwierig, da viele ausgebucht, nicht willig oder zu teuer waren. Schließlich zahlt die Band den Abend aus eigener Tasche. Promotion ist teuer. Die Tickets gehen zum Selbstkostenpreis raus. Die Hebebühne ist nur einen Steinwurf, ein paar Wohnhäuser von der altehrwürdigen Hamburger Fabrik entfernt auf einem Hinterhof. Zwei Tresenbereiche, eine flache Bühne und ein paar Sitzecken machen den Club zu etwas Besonderem.

The Pinpricks, das sind Ronja Kaminsky (Gesang/Gitarre), Nils Degenhardt (Bass/Gesang) sowie Gerrit Drude (Schlagzeug) aus der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt Kiel. Sie standen schon im Vorprogramm von Thundermother und Mando Diao, sind in der Landeshauptstadt eine feste Größe. Ich oute mich hiermit als großer Fan des Trios. Heute ist mein fünfzehntes Konzert mit dem Trio in den vergangenen fünf Jahren. Hört sich nicht viel an, aber die Drei treten auch nicht allzu häufig (in erreichbarer Nähe) auf. Sie hatten Auftritte bereits auf der Kieler Woche, dem Wacken Open Air, dem Burning Pants Festival oder auch auf dem Open Flair Festival. Ihre Fangemeinde wächst stetig. So ist der Angriff mit dem Debütalbum in neue Sphären nur logisch.

Eine Vorgruppe gibt es am heutigen Abend nicht. Die Band läuft zwischen den Zuschauern herum und begrüßt eine große Menge der Anwesenden persönlich. Es werden wohl so um die 100 gekommen sein, um dieses Pre-Release zu genießen. Um 20:30 Uhr beginnen sie dann. Die Setliste ist außergewöhnlich und mit bisherigen nicht vergleichbar. Da tischen uns die Kieler etwas ganz Besonderes auf. Auch die Platzwahl ist heute andersherum. Normal steht Ronja auf der linken Seite. Der Lichtmann meint es nicht gut mit mir, er ist verliebt in Rot und Blau, was moderne digitale Spiegelreflexkameras so nicht mögen. Frontlicht gibt es schon gleich gar nicht. Immerhin hält er sich mit dem Nebel etwas zurück. The Pinpricks beginnen mit Rituals von der gleichnamigen letzten, aktuellen EP. Der Song geht nahtlos in Marionette, den zweiten „Hit“ über. Dieser Song ist auf der ersten EP Hunger und hat mich bei einem Konzert vor ziemlich genau vier Jahren geflasht. Nach Sweet Pain, ebenfalls von der Debüt-EP, geht es mit Get Out und Voices von der zweiten EP Bait weiter. Dann kommt das, worauf alle warten. Mit fünf unveröffentlichten Titeln am Stück setzt das Trio ein Zeichen. I’m Not Sorry, Anyway und The Drugs stellten sie beim Schuby Open Air im Juni bereits der Öffentlichkeit vor. Figure It Out spielen sie bereits seit zwei Jahren live. Zwischendurch reißt Ronja der Gitarrengurt. Gaffa-Tape hilft immer, Gerrit nutzt die Zeit zu einem leisen Drumsolo.

Mit No More No folgt dann eine absolute Premiere. Mit Million Pieces und Cast Off Your Shadow folgen wieder zwei Songs der Bait-EP. Gerrits Sticks fliegen wieder durch die Luft. Wie immer eigentlich, wenn das Tempo unter 195 BPM fällt. I Just Wanna Feel beendet den offiziellen Teil. Sugar K eröffnet den Zugabenteil. Beides sind ebenfalls unveröffentlichte Songs und Kandidaten für das Album. Live werden auch sie bereits seit 2021 gespielt. Mit Bait von der EP Ritual wird der Abend abgeschlossen. Hier herrscht ab 22 Uhr Nachtruhe. Unmittelbar nach Konzertende stehen die Drei am Merch-Stand für Fotos, Autogramme und Gespräche zur Verfügung. Bemerkenswert ist, dass die Pinpricks 10 Prozent ihres Merch-Umsatzes für die Organisation Mission Erde spenden. Natürlich konnte man auch vor Ort etwas in die Spendendose werfen.

Ich verabschiede mich zügig, denn die Arbeit ruft und ich muss früh raus. Danke The Pinpricks, dass ich dabei sein durfte!