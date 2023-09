Reternity: veröffentlichen „I Love The Night“ Remix als Single & Lyricvideo

Pünktlich zu ihrem 5-jährigen Geburtstag melden sich die süddeutschen Melodic Metaller Reternity mit einem augenzwinkernden Dankeschön an ihre Fans zurück! Zusammen mit Produzent Andy Horn hat die Band einen aufwendigen Remix des Songs I Love The Night von ihrem 2019er-Debütalbum Facing The Demon gefertigt.

Der Nocturnal Guide Remix macht aus dem melodischen Rocksong eine elektronisch groovende Nummer, die sowohl headbang- als auch tanzgeeignet ist. I Love The Night ist als digitale Single auf allen gängigen Download und Streamingplattformen sowie als Lyricvideo im MDD YouTube-Kanal verfügbar. Die Band hat zudem einen weiteren überraschenden Remix in petto, der im späteren Verlauf des Jahres veröffentlicht werden soll. Be prepared!

