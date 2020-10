Reternity: veröffentlichen „We Were The Gods“ Video

Seit dem 25. September steht das zweite Album der schwäbischen Melodic Metaller von Reternity mit dem Titel A Test Of Shadows in den Läden. Die Resonanzen auf das Zweitlingswerk sind zudem überdurchschnittlich positiv und nicht selten hagelte es in den letzten Wochen Höchstnoten in der Presse. Es wird also Zeit für einen amtlichen Videoclip, welchen die Jungs Anfang Oktober in einem 9-Stunden Marathon in irgendwelchen Wäldern Süddeutschlands abgedreht haben. Umgesetzt wurde das Ganze mit Hilfe von Sascha Schwenker (Filmreif Videos) und Jonas Ertle (BE fotomedia).

