Hammerfall – Live! Against The World

Artist: Hammerfall

Herkunft: Schweden

Album: Live! Against The World

Spiellänge: 1:46:00 Stunden

Genre: Heavy Metal

Release: 23.10.2020

Label: Napalm Records

Link: https://www.hammerfall.net/

Bandmitglieder:

Gesang – Joacim Cans

Gitarre – Oscar Dronjak

Gitarre – Pontus Norgren

Bass – Fredrik Larsson

Schlagzeug – David Wallin

Tracklist:

1. Never Forgive, Never Forget

2. One Against The World

3. Heeding The Call

4. The Way Of The Warrior

5. Any Means Necessary

6. Hallowed Be My Name

7. Blood Bound

8. Redemption

9. Hector’s Hymn

10. Natural High

11. Second To One

12. Renegade Medley

13. Keep The Flame Burning

14. Dominion

15. The Dragon Lies Bleeding

16. Last Man Standing

17. Let The Hammer Fall

18. Hammer High

19. (We Make) Sweden Rock

20. Hearts On Fire

Livealben sind ja immer so ’ne Sache.

Im Grunde handelt es sich dabei immer um eine aktuelle Best-Of-Scheibe mit Applaus zwischen den Songs. Klingt langweilig, muss es aber nicht sein.

Ein paar prominente Beispiele gefällig, wie man es richtig macht?

Iron Maiden haben mit Live After Death und Rock In Rio zwei überlebensgroße Liveplatten veröffentlicht, die vor Spielfreude, Leidenschaft und Energie nur so strotzen und die anderen siebenunddrölfzig Livereleases im Backkatalog relativ belanglos erscheinen lassen.

Iced Earth haben ihr Alive In Athens, Metallica die Live Sh*t: Binge & OPurge und Helloween haben mit Live In The UK mal ganz kurz gezeigt, wie exzellenter Powermetal aus Hamburg auf der Bühne klingen kann.

Motörhead waren schon immer Everything Louder Than Everyone Else (die ich der No Sleep ‚Til Hammersmith vorziehe, auch wenn ihr mich jetzt schlagen wollt) und auch Hammerfall kamen 2012 mit ihrer zweiten Livescheibe, Gates Of Dalhalla, um die Ecke.

Letztgenannte Platte finde ich übrigens richtig gut. Und auch um einiges besser als die neue Live! Against The World.

Über Geschmack lässt sich streiten, über Setlisten auch.

Die ersten zwei Alben der Schweden sind, meiner Meinung nach, nicht vom Thron zu stoßen und wurden auch im Laufe der dreiundzwanzig Jahre Bandhistorie nicht mehr getoppt. Natürlich ändern sich in all den Jahren auch die Songs des Livesets. Das will ich auch gar nicht groß bewerten.

Was ich aber bewerten muss, sind die kleinen Dinge, die ein Livealbum eben von einer – ich erwähnte es oben schon – Best Of-Compilation mit Applaus unterscheiden.

Bei der Gates Of Dalhalla ist das z.B. ein The Dragon Lies Bleeding in Lichtgeschwindigkeit, ein Steel Meets Steel mit Mikael Stanne von Dark Tranquility am Mikro und Jesper Strömblad von In Flames an den Drums.

Auch Joacim Cans ist auf der Platte in Topform, variert die Vocals und interagiert – zumindest klingt es so – intuitiv und bodenständig mit dem Publikum.

Das war 2012.

Acht Jahre später sieht die Sache leider um einiges anders aus.

Ja, natürlich haben wir es hier mit professionellen und verdammt guten Musikern zu tun, die live genauso spielen können wie im Studio. Aber wer, in aller Welt, will das?

Das Quintett zockt sich souverän, aber eben auch total perfektionistisch und clean durch die zwanzig Songs. Allen voran Sänger Joacim, der vielleicht einen Preis fürs „Schönsingen“ gewinnt, dadurch aber jeglichen Rock’n’Roll-Charakter der Show gnadenlos vernichtet.

Das gesamte Set quillt über vor Perfektion und Sauberkeit, dass es teilweise nur schwer auszuhalten ist.

Selbst Granaten wie Heeding The Call, das Renegade-Medley, Let The Hammer Fall oder Hector’s Hymn (bei der die Vocals in der Strophe haarscharf am Adjektiv „schief“ vorbeischrammen) verkommen durch die Sterilität etwas zu ABBA-Metal.

Die Songs an sich sind natürlich fast alle über jeden Zweifel erhaben. In diesem Fall aber lohnt sich eher der Griff zu den Studioalben der Band oder eben zu den beiden anderen Livereleases.

Wer trotzdem nicht anders kann, hat die Wahl der Qual und kann zwischen vielen verschiedenen Versionen wählen, denn das Album gibt es als

– BluRay + 2 CD Digipak

– 3 LP Gatefold Vinyl Ink Spot Blue / White

– 3 LP Gatefold Vinyl Orange Transparent

– 48 pages Earbook, including 2CDs + BluRay

– 48 pages Earbook including 2CDs + BluRay + 7’’ Vinyl Single

– BluRay + 2 CD Digipak + Shirt Bundle und final natürlich als

– Digital Album