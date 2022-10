Reternity: veröffentlichen „Building Better Worlds“ Videoclip

Seit dem 15. Juli steht mit Cosmic Dreams das dritte Album der Süddeutschen Melodic Metaller Reternity in den Läden und hat seitdem nahezu ausnahmslos Höchstnoten in der Fachpresse eingeheimst. Da es nicht der Arbeitsweise des Quintetts entspricht sich auf Lorbeeren auszuruhen, veröffentlicht die Band nun zum Album Opener Bulding Better Worlds einen amtlichen Videoclip. Das dystopische Szenario wurde dabei von Sascha Schwenker (Filmreif) stimmungsgewaltig umgesetzt. Gleichzeitig erscheint der Song in der dem Video zu Grunde liegenden Version als Radio Edit Single auf allen gängigen Streaming- und Download-Plattformen.

Weitere Infos zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: