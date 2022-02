V.E.R.S.U.S: stellen mit „Für Wahr“ einen weiteren Song vom neuen Album „Perversus“ vor

V.E.R.S.U.S stellen einen weiteren Song von ihrem neuen Album vor, welches am 06.05.2022 erscheinen wird. Dass der „Gut Sach“ Rock ’n‘ Roll auch in diesem Jahr wieder mit markanten Rocksongs aufwartet, konnten die Frankfurter schon bei den ersten beiden Songs Herz & Haut und Semper Fi eindrucksvoll unter Beweis stellen. Doch mit Für Wahr präsentiert die perversuste Band nun eine emotionale Ballade, die sich keineswags hinter den aktuellen Szenegrößen der deutschsprachigen Sangeskunst zu verstecken braucht.

Nachdem V.E.R.S.U.S mit ihrem letzten Album Doktrin – Mit Eiern, Herz, Wille und Verstand auf #58 in die deutschen Albumcharts rockten, erscheint am 06.05.2022 der ersehnte Nachfolger. Das dritte Album der Hessen trägt den geheimnisvollen Titel Perversus. Es ist erneut gespickt mit markanten Rocksongs, ehrlichen Texten sowie gefühlvollen Balladen und zeigt, dass der Weg von V.E.R.S.U.S jetzt erst richtig beginnt.

Perversus Tracklist:

1. Estrella Del Libre

2. Lebst Du Schon

3. Was Ist Hier Nicht Los

4. Am Arsch Vorbei Geht Auch Ein Weg

5. Alles Nur Worte

6. Herz & Haut

7. Der Weg Des Kriegers

8. Immer Gut!

9. Sonderwunderbar

10. Ich Mag Dich!

11. Der In Deinen Rosengarten Scheißt

12. Für Wahr

13. Semper Fi

Mit dem Frankfurter Quartett V.E.R.S.U.S meldet sich seit Anfang 2017 eine Formation zu Wort, die die deutschsprachige Musiklandschaft derzeit richtig aufmischt. Was an Intensivität durch die Texte und der einmaligen Stimme von Frontmann Nils weht, wird von Sascha an den Drums, Eddie am Bass sowie Michi an der Gitarre passgenau untermalt, bis auch das letzte Hipsterherz aus Stein, sich bewegt. Innerhalb dieser Kombination jonglieren die vier Köpfe aus Frankfurt und das ist auch gut so: denn mit ihrem Debüt 2018 Nur Vom Feinsten legten sie die Messlatte bereits sehr hoch, doch der Erfolg konnte ausgebaut werden und somit stiegen die Herren im Jahr 2020 mit ihrem 2.Werk Doktrin auf #58 in die deutschen Charts ein.

Seit Bestehen der Band wurden bereits über 70 Shows erfolgreich absolviert, unter anderem das legendäre Werner Rennen auf dem Flugplatz Hartenholm. Auch mit zahlreichen Größen durften sie sich in ihrer jungen Karriere die Bühne teilen, darunter: Böhse Onkelz, Kissin Dynamite, Mia Julia, Scooter, Kim Wilde, Doro, Thundermother uvm. Die Nachfrage ist seitdem hoch, denn V.E.R.S.U.S verschaffen ihren Hörern die Möglichkeit, dem alltäglichen Einheitsbrei zu entfliehen.

V.E.R.S.U.S Line-Up:

Nils – Stimme / Gitarren

Sascha – Schlagzeug / Stimme

Eddie – Bass / Stimme

Michi – Gitarre / Stimme