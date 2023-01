V.E.R.S.U.S: präsentieren aktuellen Song mit Video und stellen neuen Bassisten vor

2022 war in allen Belangen ein sehr erfolgreiches Jahr für die Frankfurter Jungs von V.E.R.S.U.S. Das Album PerVersus stieg auf #49 in die deutschen Albumcharts ein und übertraf damit noch das ebenfalls sehr erfolgreiche Album Doktrin. Zudem konnte die Band wieder an die Normalität in Sachen Live-Konzerte anknüpfen und spielte je eine Tournee mit BRDigung und Goitzsche Front.

Nun lassen V.E.R.S.U.S diese Erlebnisse noch einmal Revue passieren. Das Video zum brandneuen Song Freundschaft, Liebe, Respekt wurde während der Tourneen gedreht.

Zudem gibt es einen Besetzungswechsel innerhalb der Band zu vermelden. Mit Kevin Löhr konnte man einen neuen Bassisten gewinnen, der bereits einige Live-Konzerte mit der Gruppe absolviert hat. Im folgenden Video stellt er sich selbst kurz vor:

Aktuelle Tourdaten:

04.02.2023 – Wilder Mann, Nellingen

11.02.2023 – Schöppche Keller Frankfurt

12.03.2023 – Batschkapp, Frankfurt

24.03.2023 – Papalala Festival, Staufenberg

19.05.2023 – Frankfurts Finest III, Frankfurt Burghof Hühnerstall

26.-.29.05.2023 – FOA Openair, Zerbst

09.-10.06.2023 – Deutschrock Familia Festival, Heilbronn