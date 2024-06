Wolfchant: veröffentlichen digitale Single & Musikvideo

Im April 2007 veröffentlichte die niederbayrische Pagan-Metal-Band Wolfchant mit A Pagan Storm nicht nur einen Klassiker der eigenen Bandgeschichte, sondern auch ein genredefinierendes, weit über die Grenzen Deutschland hinaus bekanntes, Kultalbum. Mit diesem zweiten Studioalbum gehörte die noch junge Band schnell zur Speerspitze der Szene und spielte Shows auf der ganzen Welt.

Da dieser Meilenstein der Bandgeschichte mehr als 15 Jahre auf dem Buckel hat und bereits seit Jahren ausverkauft ist, lag die Idee nahe, dass man das Album zusammen mit dem neuen Label neu auflegt. Aber dem nicht genug: Um das Album in die Gegenwart zu holen, haben Wolfchant es sich nicht nehmen lassen, und den kompletten Klassiker mit heutigen Standards neu eingespielt und aufgenommen.

Heute präsentiert die Band nun einen ersten Vorgeschmack auf das neu eingespielte Album in Form der digitalen Single des Titeltracks A Pagan Storm und des dazugehörigen Videos. Der Song ist auf allen gängigen Streaming-Plattformen verfügbar.

Das offizielle Video gibt es hier zu sehen:

Die Band kommentiert:

„Der Song A Pagan Storm vom gleichnamigen Album, war für uns einer der wichtigsten, da er bei Erscheinen zu einem kleinen “Hit“ wurde, den die Fans heute noch gerne hören. Viele haben uns erzählt, dass sie mit diesem Song zum Metal bzw. zum Pagan/Viking Metal gefunden haben. Darum freuen wir uns besonders diesen Song als erste Single der Neuaufnahme präsentieren zu können.“

Die Neuauflage zu A Pagan Storm wird am 16.08. als 2CD Version (mit dem Original als Bonus-CD) und digital erscheinen. Das Album kann ab sofort vorbestellt werden: https://lnk.to/APaganStorm

A Pagan Storm Tracklist:

1. Growing Storms

2. A Pagan Storm

3. The Path

4. Midnight Gathering

5. A Wolfchant From The Mountain Side

6. Guardians Of The Forest

7. Stärkend Trunk Aus Feindes Schädel

8. Winterhymn

9. Voran

10. Feuerbringer

11. The Axe, The Sword, The Wind And A Wolf

Wolfchant sind:

Lokhi – Vocals

Nortwin – Clean Vocals

Skaahl – Guitar

Seehb – Guitar

Ghust – Drums

Wolfchant online:

https://www.facebook.com/wolfchantofficial

https://www.instagram.com/wolfchant_official