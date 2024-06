Dornenkönig: veröffentlichen das neue Album „Frei“

Nachdem die bisherigen Singles Frei, Steh Auf und Weit Weg bereits erfolgreich auf die Reise geschickt wurden, steht heute nun die Veröffentlichung des zweiten Dornenkönig Albums Frei via Motor Records an. Wie schon beim Debüt Hell (2018) hat Tommy Newton (u.a. Helloween, Guano Apes, Ufo, Victory) die Produktion übernommen und dem Album einen fulminanten Sound verpasst.

Zudem veröffentlichen die Heilbronner Dornenkönig heute ihr neues Video Mach Die Musik Laut:

Frei Tracklist:

1. Frei

2. Wir Sind Eins

3. Mach Die Musik Laut

4. Weit Weg

5. Steh Auf

6. Zombie

7. Renn

8. In Meinem Himmel

9. Leck Mich Am Arsch

10. Hart Am Wind

Dornenkönig ist kraftvoll, aber einfühlsam, laut, aber auch leise. Dornenkönig fügt dir kein Leid zu, er nimmt dich mit auf dem Weg in die Hoffnung. Seine Dornen (be-)stechen dich mit Biss, Ironie und einem Hauch von Romantik. Die Lieder von Dornenkönig sind fürdich, sie sind ein angenehmer Begleiter auf deinem ganz persönlichen Weg – was immer du tust und wo immer du bist.

Heilsbringer und Rebellen – Dornenkönig vereinen viele Eigenschaften: einzigartig und unangepasst – ehrlich und selbstbewusst! In dieser deutschen Rockband sind Musiker am Werk, die jahrzehntelange (gemeinsame) Erfahrung in verschiedenen Bandprojekten bündeln und so die einzigartige Schöpfung Dornenkönig hervorbringen konnten.

„Ritter der Gefühle“, so bezeichnen sie sich selbst, ihr genre-übergreifender Sound zieht jedes Publikum in den Bann. Moderner, grooviger, deutscher Rock, der sich in keine Schublade pressen lässt, dessen Wurzeln jedoch in den früheren Werken von Westernhagen und Udo Lindenberg liegen.

Die Songs von Dornenkönig zeichnen sich durch starke Melodien, prägnante Hooks, dynamische Grooves sowie mächtiges Hymnen-Appeal aus. Das alles wird garniert und abgerundet mit harschen Riffs!

Dornenkönig Line-Up:

Ralph Barthelmess – Gesang

Markus Dietz – Keyboards

Michael Schmitz – Bass

Lars Vögtle – Gitarre

Bernd Henning – Schlagzeug

