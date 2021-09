Beast In Black: veröffentlichen neue Single „Moonlight Rendezvous“

Der Countdown hat begonnen! Mit einem großen Knall starten die Metal-Helden Beast In Black die Vorbestellung für ihre Cyberpunk-Zeitreise Dark Connection, die am 29. Oktober das Licht der Welt erblicken wird.

Zusammen mit dieser Ankündigung veröffentlicht die Band einen ersten Appetizer von Dark Connection. Schließt eure Augen, macht es euch ein wenig gemütlich und lasst euch von Beast In Black zu einem Moonlight Rendezvous einladen.

Seht euch das Video hier an:

Gitarrist Anton Kabanen erklärt: „Moonlight Rendezvous ist eine gewaltige dunkle Cyberpunk-Liebesgeschichte, die eine mutige neue Wendung in der Reise von Beast In Black markiert. Es fühlte sich wie eine unmögliche Mission an, eine Geschichte, die einen ganzen Spielfilm wert ist, in sechs Minuten zu verpacken, ohne dass es sich wie ein Trailer anfühlt, und trotzdem alles einen Sinn ergibt, wenn man alle Teile zusammenfügt. Aber wie immer gilt: Je größer die Herausforderung, desto größer unser Ehrgeiz und unsere Begeisterung, und deshalb wussten wir, dass wir es schaffen müssen! Das ist der Weg der Bestie. Und wir sind uns alle einig, dass niemand so engagiert war wie unsere vielseitige Regisseurin Katri Ilona Koppanen, die nicht nur ein außergewöhnliches Video für Beast In Black gedreht hat, auf das wir nicht stolzer sein könnten, sondern es ist auch ihr brillantes Debüt als Regisseurin.“

