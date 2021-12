One Morning Left: veröffentlichen Bonus-Track ‚Intergalactic Casanova‘

Die finnischen Metalcore-Exzentriker One Morning Left veröffentlichen ihren Bonus-Track Intergalactic Casanova vom neuen erfolgreichen und von Kritikern hochgelobten Album Hyperactive.

Schaut euch Intergalactic Casanova jetzt an:

Außerdem kündigt die Band ihre EU-Headline-Tour namens One Morning Left – Neon Inferno Above Europe mit den Special Guests Crosschains und Somehow Jo an. Der Ticketvorverkauf beginnt am 17. Dezember um 15 Uhr.

One Morning Left – Neon Inferno Above Europe

Presented by Contrapromotions GmbH

Special guests: Crosschains, Somehow Jo

28.09.22 DE-Saarbrucken, Garage

29.09.22 DE-Hanover, Béi Chéz Heinz

30.09.22 DE-Dresden, Pushkin

01.10.22 DE-Hamburg, headCrash

02.10.22 NL-Utrecht, De Helling

04.10.22 DE-Bochum, Rotunde

05.10.22 DE-Cologne, Helios37

06.10.22 DE-Stuttgart, Wizemann Studio

07.10.22 AT-Vienna, Chelsea

08.10.22 HU-Budapest, Barba Negra

10.10.22 PL-Krakow, Hol

11.10.22 CZ-Prague, Rock Cafe

12.10.22 DE-Berlin, Badehaus

14.10.22 DE-Frankfurt, ELFER

15.10.22 DE-Munich, Backstage

Aufgrund der aktuellen Situation wurde die Tour mit Eskimo Callboy auf folgende Termine verschoben.

Eskimo Callboy – Hypa Hypa European Tour 2022

Presented by Contrapromotions GmbH

Special guests: Blind Channel, One Morning Left

16.04.22 FR-Paris, Trabendo (sold out)

17.04.22 FR-Fontenay-le-Comte, On n´a plus 20 ans (added show)

19.04.22 BE-Antwerp, Trix (sold out)

20.04.22 BE-Antwerp, Trix (sold out)

21.04.22 UK-London, Electric Ballroom (sold out)

24.04.22 AT-Vienna, Arena (sold out)

25.04.22 DE-Munich, Zenith

27.04.22 HU-Budapest, Barba Negra (sold out)

28.04.22 CZ-Prague, Roxy (new venue)

29.04.22 PL-Krakow, Hype Park (new venue)

01.05.22 AT-Graz, Orpheum (new venue)

08.05.22 DE-Hamburg, edel-optics.de Arena

09.05.22 DE-Leipzig, Haus Auensee

10.05.22 DE-Dresden, Schlachthof (sold out)

12.05.22 DE-Rostock, Moya (sold out)

13.05.22 DE-Kiel, Max Nachttheater (sold out)

14.05.22 DE-Hanover, Swiss Life Hall

16.05.22 DE-Ludwigsburg, MHP Arena

18.05.22 IT-Milan, Legend Club

19.05.22 CH-Pratteln, Z7 (sold out)

20.05.22 DE-Lindau, Club Vaudeville (sold out)

22.05.22 NL-Amsterdam, Melkweg (sold out)

24.05.22 DE-Offenbach, Stadthalle

26.05.22 DE-Berlin, Columbiahalle

27.05.22 DE-Cologne, Palladium (sold out)

28.05.22 DE-Saarbrücken, Garage (sold out)

Mit ihrem vierten Album beendete der finnische Metalcore-Act One Morning Left eine fünfjährige Pause mit der Veröffentlichung neuen Materials. Auf Hyperactive schlägt die Gruppe ein ganz neues Kapitel ihrer Geschichte auf. Sie lässt sich von Retro-Musik für elektronische Spiele und Videospiele sowie dem Hardrock der 80er inspirieren und bleibt dabei ihren schwereren Wurzeln treu.

Änderungen finden nicht nur im Musikstil statt, sondern auch in der Besetzung. Von der Besetzung der „Metalcore Superstars“ 2016 kehren Frontmann Mika Lahti, Sänger und Gitarrist Leevi Luoto und Schlagzeuger Niko Hyttinen zurück. Zusätzliche Feuerkraft bieten die neuen Gesichter Tuukka Ojansivu an der Gitarre und Miska Sipiläinen an der Bassgitarre, sowie die Rückkehr des Keyboarders Touko Keippilä aus der ursprünglichen Panda <3 Penguin-Aufstellung der Band.

Mit Hyperactive, das im Mai 2021 via Arising Empire veröffentlicht wurde, möchten One Morning Left ihre wachsende globale Fangemeinde erweitern. Nach umfangreichen Erfahrungen mit Live-Auftritten in unzähligen Shows in Finnland, auf Tourneen auf dem europäischen Festland, in Russland und im Baltikum und sogar in Orten wie Island und Japan plant die Gruppe, ihre unterhaltsame und energiegeladene Live-Show in naher Zukunft wieder aufzunehmen.

„Join us on our quest to make the world a bit more epic!“

One Morning Left wurden 2008 in Vaasa, Finnland, gegründet und sind bekannt für ihre einzigartige Mischung aus Elektro-, Hardcore- und Metalcore-Einflüssen, sowie für ihre unterhaltsamen und energiegeladenen Live-Shows, in denen absolut alles passieren kann.

One Morning Left haben umfangreiche Live-Erfahrungen gesammelt und unzählige Shows in Finnland, auf dem europäischen Festland, in Russland und im Baltikum mit Bands wie Amaranthe, Machinae Supremacy, Adept, Protest The Hero, Fear Of Domination, Turmion Kätilöt und We Butter The Bread With Butter gespielt. Die Band hat auch die finnische Festivalsaison mit renommierten Festivals wie Tuska Open Air und Rockfest gefeiert.

One Morning Lefts Debütalbum The Bree-Teenz (2011) erreichte Platz 30 in Finnlands offiziellen Album-Charts, gefolgt vom zweiten Album Our Sceneration auf Platz 45 im Jahr 2013.

One Morning Left sind:

Mika Lahti – Lead Vocals

Leevi Luoto – Gitarre & Lead Vocals

Tuukka Ojansivu – Gitarre & Backing Vocals

Miska Sipiläinen – Bass & Backing Vocals

Touko Keippilä – Keyboards & Backing Vocals

Niko Hyttinen – Schlagzeug

Mehr Info:

https://www.facebook.com/onemorningleft

https://www.onemorningleft.com