Enslaved: neuer Trailer für Streamevent „The Otherwordly Big Band Experience“

In nicht mal mehr einer Woche werden Enslaved ihr atemberaubendes Streamevent starten: The Otherwordly Big Band Experience kommt am 21.12. um 21 Uhr. Die befreundete norwegische Progband Shaman Elephant wird Enslaved auf der Bühne beiwohnen, angespornt durch ihre kürzlich ebenfalls gemeinsam bestrittene Norwegentour.

Fans können eine Enslaved-Show erwarten wie keine zweite. Es wird ihr größtes, mutigstes Projekt – eine kolossale, kaleidoskopische Bühnenshow inklusive einer galaktischen Setlist, die ihre Karriere von früher bis heute verkörpert. Und auch inklusive einiger Songs, die bisher noch nie live performt wurden!

Hier ist der neueste Streamtrailer:

The Otherworldly Big Band Experience

Dienstag, 21. Dezember @ 21.00 CET / 20.00 GMT

Tickets gibt’s hier: https://enslavedstore.com/collections/big-band-stream

Der Stream kann bis einschließlich 24.12. angesehen werden.

Enslaveds Ivar Bjørnson sagt:

„Bald wir sich die Sonne umkehren – die erneute Verwandlung von einem Jahr zu einem anderen mit der Voraussicht, dass hellere Tage bevorstehen. Wir sind viele, die sich wünschen, dass diese Wintersonnenwende einen Wegpfeiler darstellt, der die dunklen Zeiten hinter sich lassen kann. Wir haben alles weitergemacht: Virtuelle Touren, Proben, Songwriting und ein Album sowie eine EP veröffentlicht. Ihr habt uns gehört, als wir gesagt haben: Wir werden nicht aufhören! Die Enslaved-Community ist während der Krise nur noch stärker geworden. Jetzt möchten wir den Kreis schließen mit einem grandiosen virtuellen Konzert, und wir hoffen, Menschen von überall auf der Welt möchten daran teilnehmen.

The Otherworldly Big Band Experience möchte noch viel mehr zeigen, was Enslaved eigentlich wirklich ist: Enslaved ist nämlich auch eine Philosophie. Es ist eine Liveband, die zähneknirschenden Metal macht, aber auch Rock’n’Roll in ihrer DNA trägt, während sie den Status einer wegweisenden Progressive Metal-Band beibehält und zusätzlich erweitert. Und all das, während die Grenzen der nordischen Mythologie und der Runenkunde, der Psychologie und der Geschichte weiter erkundet werden.

Und wir haben unser Line-up dahingehend erweitert, dass wir die junge und talentierte Bergener Band Shaman Elephant mit an Bord haben. Wir haben mit einigen der talentiertesten Filmemachern zusammen gearbeitet – auch jung und aus Bergen: Kolibri Media. Wenn man die Enslavd-Livecrew hinzufügt, bekommt man den vollen Zauber und nicht weniger als das.

Wir können es kaum abwarten, euch den Konzertfilm zu zeigen, der Enslaved so gut widerspiegeln wird. Es ist ein größeres Projekt als je zuvor und vermutlich auch größer als alles, was man in diesem Musikspektrum je gesehen haben wird. Ihr werdet Songs sehen und hören, die noch nie zuvor live gespielt wurden. Songs, die ihr bereits kennt, werden klingen, als hättet ihr sie noch nie zuvor gehört. Es gibt auch neues Material, genauso wie Material, das so alt ist wie die Band. Und eine Konstante bindet alles zusammen: Es ist Enslaved.“

Das sind alle Streamtrailer:

Trailer 1: https://youtu.be/3aklcYLllns

Trailer 2: https://youtu.be/94SIhrbhUs8

Trailer 3: https://youtu.be/7rPHC02me3E