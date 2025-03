Prophecy Fest: kündigt Enslaved, Autumblaze und Kayo Dot als neue Bands an

Das Prophecy Fest kündigt drei weitere Künstler für die 2025er-Ausgabe der dreitägigen Veranstaltung an, von denen zwei spezielle Sets spielen werden: Die norwegischen Pagan Black & Progressive Metal-Pioniere Enslaved werden eine Zeitreise in die Vergangenheit unternehmen und ihre legendäre EP Hordanes Land vorstellen, die in den frühen Tagen der zweiten Black Metal-Welle 1993 veröffentlicht wurde. Das eklektische deutsche Metal- und Gothic-Duo Autumblaze hat sich bereit erklärt, zwei Sets in der Höhle zu spielen: Zunächst werden sie in einem Old-School-Set Songs aus ihren ersten drei Alben präsentieren, während ihre „Best of“-Show mit Material aus den späteren Alben fortgesetzt wird. Zu guter Letzt wird das US-amerikanische Avantgarde-Doom-Projekt Kayo Dot Europa einen seiner seltenen Besuche abstatten und in Balve eine Auswahl ihrer einzigartigen Songs präsentieren.

Martin Koller kommentiert: „Wir tun immer unser Bestes, um besondere Leckerbissen für die Feier der dunklen Klangvielfalt, die das Prophecy Fest ist, zu bieten“, so der Gründer des Festes. „Hoffentlich freut ihr euch genauso wie wir auf die besonderen Shows, die Enslaved und Autumnblaze zugesagt haben, und ihr werdet auch die großartige Gelegenheit haben, die fantastische Kayo Dot live in Europa zu erleben.“

Das Prophecy Fest 2025 bringt düstere, vorwärtsdenkende Musik mit Haltung an einen der faszinierendsten kulturellen Orte der Welt, die legendäre, natürliche Höhle von Balve („Balver Höhle“). Die dreitägige Veranstaltung beginnt am Donnerstag, dem 11. September, und endet mit einem Abschlusskonzert, das am Samstag, dem 13. September, vor Mitternacht beginnt. Der Preis für den 3-Tages-Pass 2025 liegt bei 149 € (zzgl. Servicegebühr).

Diese Acts sind derzeit bestätigt, weitere Bands werden zu gegebener Zeit hinzugefügt (in alphabetischer Reihenfolge): Arthur Brown, Autumblaze, Darkher, Dornenreich, Enslaved, Gràb, Imha Tarikat, Kall, Kayo Dot, Moonspell, Nytt Land, Soror Dolorosa, The Vision Bleak.