The Wildhearts: veröffentlichen neue Single/Video „I’ll Be Your Monster“

The Wildhearts veröffentlichen die neue Single und das Video I’ll Be Your Monster aus ihrem kommenden Studioalbum Satanic Rites Of The Wildhearts, das heute über Snakefarm weltweit erscheint.

I’ll Be Your Monster zeigt The Wildhearts in voller kreativer Stärke und liefert einen knallharten Glam-Stomper mit einem modernen Twist. Der mitreißende Track, bei dem Shining/Emperor-Mitglied Jørgen Munkeby als Gastsaxophonist mitwirkt, dröhnt förmlich aus den Lautsprechern und ist, wie Ginger es kurz und bündig ausdrückt, „etwas für Narzissten“.

Seht euch das Lyric-Video zu I’ll Be Your Monster hier an:

Streamt I’ll Be Your Monster hier: https://thewildhearts.lnk.to/IBYM

Termine zu den Instore-Auftritten und der Headline UK-Tour im März 2025 findet ihr: hier

Mehr Infos zu The Wildhearts und ihrem neuen Album Satanic Rites Of The Wildhearts findet ihr hier:

The Wildhearts sind:

Ginger Wildheart – Gesang, Gitarren

Ben Marsden – Gitarren

Jon Poole – Bass

Charles Evans – Schlagzeug

