Extramensch: veröffentlichen ihre nächste Single „Photo“

Erinnerungen verblassen. Kostbare Momente mit uns wichtigen Menschen sind oft nicht mehr als ein Blatt im Wind, das vom Strom der Zeit weggewirbelt wird, egal wie sehr wir versuchen an ihnen festzuhalten. Das Einzige was uns bleibt sind Bilder: Festgehaltene Momente, die für immer bleiben und uns an das erinnern, was wir waren und jetzt sind.

Photo von Extramensch fängt genau dieses Gefühl ein. In ihrem eigenen Stil zwischen balladesk und Midtempo erzählt uns die Band eine Geschichte von Dunkelheit und Licht, verlorenen Welten und einem Photo in der Hand.

All dies verpackt in ein wundervolles Soundgewand mit brechenden Gitarrenriffs und treibenden Drums.

Einschalten, anhören, träumen.

2010 veröffentlichten Extramensch ihr Debütalbum und bewiesen sich als Vorreiter der deutschen Metalyrik. Nach einigen Besetzungswechseln wurde es ruhig um die Band…

Doch jetzt sind sie zurück – mit neuem Line-Up und alter Energie!

Urgestein und Gründungsmitglied Andi Wilda (Bass) hat alte Gefährten und ein neues Gesicht um sich geschart: Filigrane Gitarrenriffs steuert der ebenfalls an der ersten Platte beteiligte Roland Jacob bei, der sich Extramensch erneut anschließt. Die gekonnt akzentuierten Drums werden von Gunnar Kalb gespielt, ebenfalls ein altbekanntes Gesicht in der Szene. Als Sänger ist mit Michael Gerhard ein frisches Gesicht mit von der Partie. Sein markanter, oft rauer und doch sehr gefühlvoller Gesang trägt die Band und erzeugt im Zusammenspiel mit Gitarrenspiel und elektronischen Sounds einen Klangteppich der Emotionen. Gothic, Metal und Dark Rock gehen fließend ineinander über, verankern den Sound der Band tief in Herzen, Gehörgängen und Seelen.

Die Texte zu vielen der neuen Songs wie etwa Brenn Mit Mir oder Verlorene Zeit schrieb Sänger Michael Gerhard in einem Zeitraum tiefer innerer Zerrissenheit, die deutlich in den Titeln spür- und hörbar ist. Melancholie und Lebensfreude, Wut, Einsicht und Vergebung lagen selten so nah beieinander. Zusammen mit dem Casper-Cover Im Ascheregen ergibt sich eine explosive Mischung aus purem Goth n´Roll!

Diese Band ist längst mehr als ein Geheimtipp – es ist Zeit für das gewisse EXTRA in eurem Leben…

Mitwirkende:

Michael Gerhard – Lyrics, Vocals

Andreas Wilda – Bass, Komposition, Produktion

Roland Jacob – Gitarre, Komposition

Gunnar Kalb – Drums

Mix und Master: Benjamin Schwenen

