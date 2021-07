Extramensch: veröffentlichen „Verlorene Zeit“

Urgestein und Gründungsmitglied Andi Wilda (Bass/Ex-Megalomaniax, Ex-Megavier) hat alte Gefährten und ein neues Gesicht um sich geschart: Filigrane Gitarrenriffs steuert der ebenfalls an der ersten Platte beteiligte Roland Jacob (Ex-Requiem, Ex-Mud Puppy) bei, der sich Extramensch auch für das neue Album wieder anschließt. Die gekonnt akzentuierten Drums werden von Gunnar Kalb (Ex-Megalomaniax, Ex-Megavier) gespielt, ebenfalls ein altbekanntes Gesicht in der dunklen Szene. Als Sänger ist mit Michael Gerhard (Ex-Drowning In You) ein frisches Gesicht mit von der Partie. Sein markanter, oft rauer und doch sehr gefühlvoller Gesang trägt die Band und erzeugt im Zusammenspiel mit Gitarrenspiel und elektronischen Sounds einen Klangteppich der Emotionen.

Mit der neuen Single Verlorene Zeit tauchen Extramensch in die Vergangenheit ein. Freunde leben sich auseinander, Liebe endet und nichts bleibt, wie es war … Nur Erinnerungen an gemeinsame Momente bleiben uns wie Fetzen der Vergangenheit und Fragmente verlorener Zeit.

Schonungslos gewährt Sänger Michael Gerhard Einblick in sein Seelenleben und lässt teilhaben am Gefühl des Verlusts, gleichzeitig aber auch des nach vorne Blickens. All dies im von Extramensch gewohnten Zusammenspiel aus NDH, Dark Rock und Gothic – ein wahres Werk der Neuen Deutschen Melancholie!