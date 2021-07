Kambrium: veröffentlichen „Synthetic ERA“ und neues Musikvideo

Heute veröffentlichen die deutschen Epic-Metaller Kambrium ihr fünftes Studioalbum Synthetic Era über Reaper Entertainment.

Zudem präsentiert die Band das brandneue Video zu Nature, Error 404 feat. Ulli Perhonen, welches heute um 18:00 CET auf YouTube premiere feiert:

Die Band kommentiert:

„Der Tag ist gekommen: Unser mittlerweile fünftes Album wurde heute veröffentlicht!

Wir können gar nicht beschreiben wie sehr wir diesem Release entgegen gefiebert haben.

Knapp drei Jahre haben wir an Synthetic ERA gearbeitet und wir hoffen, dass ihr das Album genau so lieben werdet wie wir es tun. Jeder einzelne Ton kommt von Herzen, jeder einzelne Sound wurde von Hand gebaut.

Wir möchten uns herzlichst bei allen Beteiligten, die am Schaffungsprozess von „Synthetic ERA“ involviert waren, bedanken!

Vielen lieben Dank an: Martin Schnella, Ulli Perhonen, Nina Thiel, Kohle vom Kohlekeller Studio, Tom vom Tom Porcell Mastering Studio, und Christian Gschweng!

Wir danken natürlich auch der Initiative Musik mit dem Programm „Neustart Kultur“. Es ist schön zu sehen, dass Kultur immer noch etwas wert ist und gefördert wird!

Herzlichen Dank an Greg und Flori von Reaper Entertainment Europe dafür, dass ihr an uns glaubt und uns unterstützt! Diese Zusammenarbeit ist mehr als reines Business – für uns ist eine echte Freundschaft entstanden und das freut uns sehr!

Wir freuen uns schon auf eure Reaktionen aufs Album! Gerne könnt ihr uns Bilder mit euch und dem Album zukommen lassen. Diese würden wir dann gerne posten. \m/

Nun aber erstmal: Viel Spaß beim Hören und Genießen unserer neuen Platte!

Euer Kambrium Squad

Über die Single fügen die Band hinzu:

„ Nature, Error: 404 ist unser erster Song in dem wir offen über den falsch eingeschlagenen Weg der Menschheit singen. Was passiert, wenn man in der Zukunft nie von so etwas Abstraktem wie der „Natur“ gehört hat? Was wenn man nicht weiß, wie ein Wald oder der Ozean aussieht? Was für uns unvorstellbar vorkommen mag – ist in dieser fiktiven Welt Realität geworden.“