Molybaron: haben einen weltweiten Vertrag mit InsideOut Music/Sony Music Entertainment abgeschlossen

Die französisch-irische Alternative/Progressive-Rock-Band Molybaron hat einen weltweiten Deal mit InsideOut Music / Sony Music Entertainment unterzeichnet.

Die Band um Sänger Gary Kelly hat mit ihren beiden Alben Molybaron (2018) und The Mutiny (2021) international bereits für großes Aufsehen gesorgt.

Der Sound der Band ist facettenreich und reicht von Einflüssen von Tool über Mastodon bis hin zu Gojira und Muse.

Mit einem großen Partner im Rücken sind sie nun bereit, den nächsten großen Schritt zu machen.

Die Band kommentiert ihren neuen Deal wie folgt:

„Wir sind überglücklich. Jedes Kind, das eine Gitarre in die Hand nimmt, träumt davon, eines Tages bei einem großen Label unterzukommen und nach sechs Jahren harter Arbeit haben wir es endlich geschafft! Wir möchten uns ganz herzlich bei unserem großartigen Manager Richard Gamba (Sphere Manage) bedanken, der etwas Besonderes in dieser Band gesehen und diesen Deal möglich gemacht hat. Wir sind so aufgeregt über unsere gemeinsame Zukunft. Danke an Thomas Waber und InsideOut Music für sein Vertrauen und seinen Glauben in uns. An unseren Verleger Nicolas Ramaget (Editions Hurlantes), für seine unermüdliche Unterstützung und Beratung. Aber natürlich könnte nichts von alledem ohne die unverbrüchliche Unterstützung und den Glauben unserer Familien, Freunde und unserer Fans geschehen. Danke an euch alle und lasst uns an die Arbeit gehen!“

Um einen Einblick in den kraftvollen und ansteckenden Sound der Band zu bekommen, schaut euch das offizielle Video zu Animals an:

Das aktuelle Album The Mutiny gibt es HIER zu hören.

Weitere News und Informationen folgen in den kommenden Wochen!

Molybaron sind:

Gary Kelly – Gitarre/Gesang

Steven Andre – Gitarre

Sébastien de Saint-Angel – Bass

Camille Greneron – Schlagzeug

Molybaron online:

https://molybaron.com/