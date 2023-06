Molybaron: teilen neue Single und Video “Something Ominous”

Die französisch-irische Alternative-Rock-Metal-Band Molybaron, die für ihren energiegeladenen, knallharten Sound bekannt ist, meldet sich mit ihrem bisher intensivsten Track zurück, dem treffend betitelten Something Ominous.

Something Ominous ist ein explosiver, riffgeladener Track, der eine Invasion beschreibt, die auf eine ahnungslose Öffentlichkeit losgelassen wird. Um eine Massenpanik auszulösen, werden akribisch inszenierte Ereignisse ausgestrahlt, die eine überzeugende Illusion außerirdischer Aggression erzeugen, indem sie strategisch inszenierte Begegnungen und simulierte Angriffe erzeugen. In dem Maße, in dem sich die Angst ausbreitet, erliegt die Bevölkerung der Manipulation und ermöglicht es dem Staat, das Chaos auszunutzen und seine Kontrollpläne umzusetzen.

Molybaron wurden im Januar 2015 in Paris von dem in Dublin geborenen Sänger und Gitarristen Gary Kelly gegründet und haben sich zu einer der meistdiskutierten Bands in der modernen Metalszene entwickelt.

Sie vereinen Elemente aus Alt Rock, Hard Rock und Modern Metal zu einem eklektischen, klanglich dynamischen Erlebnis und liefern eine intensiv rohen, originellen Sound, der Fans aller Genres anspricht.

Molybaron veröffentlichten ihr zweites Album The Mutiny im Jahr 2021, das von den Kritikern hoch gelobt wurde, gefolgt von der Single Vampires Ende 2022.

Molybaron sind:

Gary Kelly – Guitar/Vocals

Florian Soum – Guitar

Sébastien de Saint-Angel – Bass

Camille Greneron – Drums

