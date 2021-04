Molybaron: ‚The Mutiny‘ erscheint am 21. Mai

Molybaron ist eine vielversprechende Alternative Metal Band mit Wurzeln in Irland und Frankreich, die sich vom Sound von Bands wie Alter Bridge, Mastodon, Therapy?, Clutch bis hin zu Muse inspirieren lassen.

Am 21. Mai werden Molybaron ihr zweites Studioalbum The Mutiny veröffentlichen. Eine Sammlung von zehn Alternative Metal Songs, die das Herz höherschlagen und die Sehnsucht nach Liveshows noch größer werden lassen.

Sänger Gary Kelly liefert eine höchst emotionale Performance, in der sich seine mitreißenden Vocals schier mühelos mit dem technisch versierten und groovigen Sound der anderen Bandmitglieder vereinen. Hätten Therapy? und Mastodon Nachwuchs – er würde wahrscheinlich so klingen.

Bisher hat die Band vier Singles veröffentlicht: Animals, Lucifer, Twenty Four Hours (feat. Whitfield Crane, Ugly Kid Joe) and Something For The Pain, die bereits über 1.3 Millionen Streams auf Spotify generieren konnten.

Gary Kally über die persönlichen Lyrics auf dem Album:

„Die Lyrics auf unserem Debütalbum waren größtenteils von der Hysterie um die US-Wahlen 2016 und den Medien, die alles befeuerten, beeinflusst. Dieses Mal habe ich über Dinge geschrieben, die mich persönlich betreffen oder Menschen, die mir nahestehen. Das vorrangige Thema ist der Kampf, mentale Gesundheitsprobleme zu überwinden – Depression, Schuld, Drogen- und Alkoholmissbrauch.

Die Herausforderung, unsere Musik auf ein neues Level zu bringen, war gleichermaßen befriedigend wie physisch und emotional anstrengend…aber das Eine geht wohl nicht ohne das Andere. Ich bin extrem stolz darauf.“

Molybaron veröffentlichten 2017 ihr selbst betiteltes Debütalbum und spielten seither unter anderem auf dem slovenischen Metal Days Festival und gingen mit A Pale Horse Named Death auf Europatour.

Molybaron sind:

Gary Kelly – Gesang und Gitarre

Steven Andre – Gitarre

Sebastien De Saint-Angel – Bass

Camille Greneron – Schlagzeug

Molybaron online:

https://www.facebook.com/molybaron

https://molybaron.com/