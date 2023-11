Chuck Ragan: veröffentlicht ersten neuen Song nach 6 Jahren

„Echo The Halls ist eine einfache Liebesgeschichte über zwei geplagte Seelen, die nach einem Licht am Ende eines Tunnels suchen“, erklärt der gefeierte Folk-Troubadour Chuck Ragan über seine neue Single, die über Rise Records/BMG veröffentlicht wurde. Es ist seine erste neue Musik seit dem Soundtrack zum Videospiel The Flame In The Flood von 2016.

Echo The Halls strotzt nur so vor Chuck-Ismen und steht mit einem Fuß fest in der Punk-Tradition, die ihn durch einen Großteil seiner musikalischen Karriere als Co-Frontmann von Hot Water Music aus Florida getragen hat, und mit dem anderen in der rootsigen Americana seiner Solokarriere. Mit seiner unverkennbar rauen und warmen Stimme, die sich hymnisch über eine treibende Rhythmusgruppe erhebt, die seine zu Herzen gehenden Texte ergänzt, zeigt Chuck die angeborene Unmittelbarkeit seiner Musik, die ihn zu einem beliebten Songwriter und einem absoluten Liebling der Presse gemacht hat.

„Viele der Songs, die ich entdecke und zu denen ich mich hingezogen fühle, entspringen der Liebe und dem Nachdenken“, sagt er. „Liebe und Nachdenken sind jedoch nicht immer angenehm und oft schmerzhaft. Für mich ging es beim Songwriting schon immer darum, tiefer in mich hineinzuschauen, um meine Schwächen und dunklen Seiten zu überwinden. Egal, ob ich sie selbst finde oder sie von geliebten Menschen erfahre.“

Chuck Ragan, der seit drei Jahrzehnten über eine beeindruckende Bühnenpräsenz verfügt, spielte seine erste Soloshow vor über 30 Jahren und schreibt gefühlvolle Lagerfeuerhymnen, seit er im Alter von 12 Jahren eine Akustikgitarre in die Hand nahm. Er wuchs im Südosten auf und wurde von seiner Südstaatenfamilie in Louisiana und Florida großgezogen. Er tourte mit der bahnbrechenden Punkband Hot Water Music durch die Welt und startete später seine eigene Solokarriere. Ragan rief 2005 die Revival Tour ins Leben, die seit ihrem Beginn 2008 eine der meisterwarteten Touren in Nordamerika, Europa und Australien ist. Mit Punkrock-Größen wie Frank Turner, Dave Hause (The Loved Ones), Jenny Owens Young, Brian Fallon (The Gaslight Anthem), Laura Jane Grace (Against Me!), Dan Andriano (Alkaline Trio) und vielen anderen war die Revival Tour eine Art Festival, das Künstler verschiedener Genres zusammenbrachte, um als musikalisches Kollektiv auf der Bühne zu jammen.

Chuck Ragan hat in den letzten zwei Jahrzehnten ausgiebige Tourneen rund um den Globus unternommen und ist sowohl in der Folk- als auch in der Punk-Szene zu einem Begriff geworden.

„Es ist ein Segen und ein Privileg, auf der Bühne zu stehen und Musik für die Leute zu spielen“, erklärt er. „Ich treffe so viele Leute da draußen, und sie sind so gastfreundlich und freundlich und sagen mir so nette Dinge über die Songs. Die Unterstützung und die Energie, die ich von ihnen erhalte, machen es mir möglich, so weiterzumachen. Und wenn ich dort bin und in diesem Moment, ist es mir wichtig, es ihnen genauso stark zurückzugeben, wie sie es mir geben.“

Im Dezember wird Chuck Ragan neben diversen Headline-Shows, die Broilers auf ihren Santas Action-Club Weihnachtskonzerten in Düsseldorf supporten:

01/12/23 Wiesbaden – Schlachthof

04/12/23 Nürnberg – Hirsch

05/12/23 Bielefeld- Forum

07/12/23 Konstanz – Kulturladen

08/12/23 Leipzig – Conne Island

11/12/23 München – Theaterfabrik

12/12/23 Saarbrücken – Garage

15/12/23 Karlsruhe Substage

16/12/23 Dortmund – FZW

19/12/23 Hannover – Musikzentrum

20/12/23 Hamburg – Fabrik

21/12/23 Berlin – Columbia Theater

22/12/23 Düsseldorf – Mitsubishi Electric Halle (Support von Broilers)

23/12/23 Düsseldorf – Mitsubishi Electric Halle (Support von Broilers)

Neben seiner sich ständig weiterentwickelnden Musikkarriere ist Chuck ein wahrer Multihyphenat, denn er ist ein etablierter Angelführer, der Fliegenfischerausflüge in den Flüssen des Sacramento Valley in und um die westliche Region der Lower Sierra Nevada Mountains leitet. Zudem hat er mit The Road Most Traveled (2012) ein Buch geschrieben, das Anekdoten über das Leben auf der Straße zusammenfasst. Darüber hinaus wurde 2018 ein preisgekrönter Dokumentarfilm über Landsick veröffentlicht, der sich mit seinem Gleichgewicht zwischen Musik, Angeln und Familie befasst, gefolgt von einer breiten Veröffentlichung auf YouTube im darauffolgenden Jahr.

Echo The Halls wurde von Todd Beene und Chuck Ragan produziert, von Ryan Williams in den Black Bear Studios in Gainesville, Fl. aufgenommen und mit Spencer Duncan am Bass, George Rebelo (Hot Water Music) am Schlagzeug und Beene an Gitarre und Pedal Steel eingespielt

