Adventskalender 2025 – Türe 3

Inhalt Türchen 3
|Bezeichnung
|Typ
|Sonstiges
|Partner
|Balmog – Covenants Of Salt
|CD
|Party.San / Sudgel
|Fall Of Carthage – Emma Green
|CD
|MDD Recods
|Ignescent – Fight In Me
|CD
|CMM-Online
|Torturized – Aftermath
|CD
|Torturized
|Swansong – Awakening
|Vinyl
|UCM One GmbH
|Metalacker Festival – Logo
|Magnet
|Metalacker Festival
|Überraschungsshirt
|T-Shirt
|Größe M
|Head Of PR
|Employed To Serve – Fallen Star
|CD
|Head Of PR
|Mad Max – Heavy Max
|CD
|Reigning Phoenix Music GmbH
|Bad Rain – Bad Rain
|CD
|Bad Rain
|Flying Circus – The Eternal Moment
|Promo
|Flying Circus
|Freedom Call – 25 Years Of Metal
|Promo
|SPV/Steamhammer
|Maladie – Symptoms V
|CD
|Apostasy Records
|Serenity In Murder – Timeless Reverie
|Kasette
|Apostasy Records
|Diabolisches Werk – Against All Gods
|Kasette
|Apostasy Records
Teilnahme und Einsendeschluss:
Das Teilnehmen ist ganz einfach: Ihr müsst nur unten das Formular ausfüllen und absenden. Ob ihr gewonnen habt, erfahrt ihr durch eine persönliche E-Mail oder einen Blick in unsere News. Bitte pro Tag nur 1 x mitmachen, denn alle weiteren Eintragungen erhöhen die Gewinnchance nicht. Eine Teilnahme ist erst ab 18 Jahren möglich. Die Verlosung endet am 07. Dezember 2025!
Sunday 7th of December 2025 12:00:00 AM
Teilnehmen: