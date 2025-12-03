Adventskalender 2025 – Türe 3

Inhalt Türchen 3

Bezeichnung Typ Sonstiges Partner Balmog – Covenants Of Salt CD Party.San / Sudgel Fall Of Carthage – Emma Green CD MDD Recods Ignescent – Fight In Me CD CMM-Online Torturized – Aftermath CD Torturized Swansong – Awakening Vinyl UCM One GmbH Metalacker Festival – Logo Magnet Metalacker Festival Überraschungsshirt T-Shirt Größe M Head Of PR Employed To Serve – Fallen Star CD Head Of PR Mad Max – Heavy Max CD Reigning Phoenix Music GmbH Bad Rain – Bad Rain CD Bad Rain Flying Circus – The Eternal Moment Promo Flying Circus Freedom Call – 25 Years Of Metal Promo SPV/Steamhammer Maladie – Symptoms V CD Apostasy Records Serenity In Murder – Timeless Reverie Kasette Apostasy Records Diabolisches Werk – Against All Gods Kasette Apostasy Records

Teilnahme und Einsendeschluss:

Sunday 7th of December 2025 12:00:00 AM

Teilnehmen:

Das Teilnehmen ist ganz einfach: Ihr müsst nur unten das Formular ausfüllen und absenden. Ob ihr gewonnen habt, erfahrt ihr durch eine persönliche E-Mail oder einen Blick in unsere News. Bitte pro Tag nur 1 x mitmachen, denn alle weiteren Eintragungen erhöhen die Gewinnchance. Eine Teilnahme ist erst ab 18 Jahren möglich. Die Verlosung endet am