Kai R.
Adventskalender
··1 Minute Lesedauer

Adventskalender 2025 – Türe 3

Inhalt Türchen 3
BezeichnungTypSonstigesPartner
Balmog – Covenants Of Salt CDParty.San / Sudgel
Fall Of Carthage – Emma Green CDMDD Recods
Ignescent – Fight In MeCDCMM-Online
Torturized – AftermathCD Torturized
Swansong – Awakening Vinyl UCM One GmbH
Metalacker Festival – LogoMagnetMetalacker Festival 
ÜberraschungsshirtT-ShirtGröße MHead Of PR
Employed To Serve –  Fallen StarCD Head Of PR
Mad Max – Heavy Max CD Reigning Phoenix Music GmbH
Bad Rain – Bad RainCD Bad Rain 
Flying Circus – The Eternal MomentPromo Flying Circus
Freedom Call – 25 Years Of Metal Promo SPV/Steamhammer
Maladie – Symptoms V CD Apostasy Records 
Serenity In Murder – Timeless ReverieKasetteApostasy Records 
Diabolisches Werk – Against All GodsKasetteApostasy Records 

Teilnahme und Einsendeschluss:

Das Teilnehmen ist ganz einfach: Ihr müsst nur unten das Formular ausfüllen und absenden. Ob ihr gewonnen habt, erfahrt ihr durch eine persönliche E-Mail oder einen Blick in unsere News. Bitte pro Tag nur 1 x mitmachen, denn alle weiteren Eintragungen erhöhen die Gewinnchance nicht. Eine Teilnahme ist erst ab 18 Jahren möglich. Die Verlosung endet am 07. Dezember 2025!
