Chaos Invocation: enthüllen ersten Song „Ideal Sodom“ aus dem kommenden Album

Die Reise von Chaos Invocation begann im vierten Jahr dieses Jahrtausends. Seit den Anfängen war es die Absicht, die Überzeugungen und Erfahrungen der Mitglieder in satanischer Musik zu manifestieren.

In der Dreierbesetzung haben Chaos Invocation drei Alben veröffentlicht: In Bloodline With The Snake (2009), Black Mirror Hours (2013) und Reaping Season, Bloodshed Beyond (2018).

Kurz vor der Veröffentlichung des letzteren stießen Omega (Schlagzeug) und Tumulash (Bassgitarre) zu den Gründungsmitgliedern A. (Gitarren) und M. (Gesang) von Chaos Invocation und bereicherten die Band um eine weitere Speerspitze. Als vierköpfige Band nahmen sie Devil, Stone & Man (2022) auf; ein wilder, grimmiger und herausfordernder Ritt in die düsteren und gefährlichen Gefilde des Genres und ein klangliches Monument satanischer Anbetung und schierer metallischer Wut.

„Devil, Stone & Man also marks the first collaboration with V. Santura at Woodshed Studio, with whom we also recorded the latest output entitled Wherever We Roam…„.

Künstler: Chaos Invocation

Album: Wherever We Roam…

Label: AOP Records

Release-Datum: 08.11.2024

Genre: Black Metal

Herkunft: Deutschland

Schlagzeugaufnahmen: Davide Gorrini bei Beastcave, Pisa (August 2023)

Gitarren- und Gesangsaufnahmen: V. Santura im Woodshed Studio (Dezember ’23 bis Februar ’24)

Mixing und Mastering: V. Santura im Woodshed Studio (Dezember ’23 bis Februar ’24)

Songwriting: A.



Frontcover: Khaos Diktator

Sainthood-Zeichnung: Kras

Illustrationen: Ceethava

Layout: Tumulash

Fotografien: Void Revelations

Gastgesang bei Wherever We Roam: V. Santura

Chaos Invocation – aktuelle Besetzung:

M. – Gesang

A. – Leadgitarre

LS – Rhythmusgitarre

RK – Bassgitarre

Omega – Schlagzeug

Chaos Invocation online:

https://www.facebook.com/ChaosInvocation/

https://www.instagram.com/chaosinvocationofficial/