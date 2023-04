Virtual Symmetry – Virtual Symmetry

Das dritte Studioalbum der Progressive-Metal-Band Virtual Symmetry mit dem Titel Virtual Symmetry wurde bereits am 16.09.2022 unter dem Label Sensory Records veröffentlicht und wir wollen heute noch mal in die aktuelle Platte der fünf Musiker hineinhören. Der Silberling ist über eine Stunde lang und enthält insgesamt acht Songs, die vom Quintett eingespielt wurden. Mit ihrem neuesten Werk haben Virtual Symmetry erneut gezeigt, dass sie kreativ und innovativ ans Songwriting gehen. Das Album ist geprägt von einem klaren Stil, der sich durch komplexe Rhythmen, virtuose Gitarrenarbeit und anspruchsvolle Songstrukturen auszeichnet. Leider ist nur der Fahrplan so eng gestrickt, dass zwischen den Songs kaum eine Unterbrechung der Klangfolge auszumachen ist. So gehen die ersten drei Nummern Virtual Symmetry, My Story Unfolds und The Paradise Of Lies ohne klare Grenzen ineinander über. Bei einem Konzeptalbum sicher nicht die schlechteste Eigenschaft, nur sollten dennoch Höhepunkte erkennbar sein, schließlich möchte und muss man den Hörer abholen.

Der Gesang wird von Marco Pastorino übernommen, der seine gute Performance unter Beweis stellt, den instrumentalen Passagen meiner Meinung nach jedoch viel zu viel Platz gewährt. Virtual Symmetry setzt oft auf die gleichen Elemente und Geschwindigkeiten, um eine konsistente Klanglandschaft zu schaffen, das sorgt für Harmonie, die jedoch keine Gefühlsexplosionen zulässt. Insgesamt liefern die acht Nummern einen anspruchsvollen Progressive Metal ab, der nur zu gerne im Balladenmodus agiert. Fans des Genres dürfen dennoch mal in den Longplayer lauschen. Verdient haben es die Jungs, was alleine der komplexe Opener deutlich macht. Man darf gespannt sein, wohin es die Musiker zieht – meine Tendenz liegt eher beim Rock als beim Metal, was überhaupt nicht schlimm ist.

