Fatso Jetson: die Stoner-Legenden spielen am 23.05.2023 in Köln

Fatso Jetson aus Palm Desert, Kalifornien wurde 1994 von den Yawning Man-Mitgliedern Mario Lalli und Larry Lalli zusammen mit Tony Tornay (Solarfeast, Deep Dark Robot) gegründet. Sie werden oft als die Väter des Wüsten Stoner Rocks bezeichnet. Mit schwerem Riffing Rock ähneln sie ihren Stoner-Brüdern, aber sie integrieren eine breite Palette musikalischer Einflüsse wie Jazz, experimentellen Pop, Blues, Punk und Surf in ihren Sound. Fatso Jetson ist auch bekannt für Beiträge zu den frühen Ausgaben der Desert Sessions-Aufnahmen, die in der Desert-Rock-Szene Kultstatus genießen. Die Songs Millionaire und Monster In The Parasol wurden von der Band und Mario Lalli gemeinsam geschrieben. Diese Songs wurden von The Queens Of The Stone Age gecovert, wodurch Fatso Jetson einem größeren Publikum bekannt wurde. Die Live-Auftritte von Fatso Jetson sind von kantiger Punk-Energie, schmutzigem Heavy Blues und Jam-Sessions geprägt.

Ebenfalls für energiegeladene Live-Performances berühmt sind High Desert Queen. Mit ihrem einzigartigen Texas Desert Rock-Sound haben sie bereits hohe Wellen in der Live-Musikszene geschlagen. Nach der Veröffentlichung von nur einem Song und nur einer Handvoll Live-Shows wurde die Band bei Ripple Music unter Vertrag genommen. Ihr Debütalbum Secrets Of The Black Moon erschien 2021.

Dieses explosive Live-Package spielt am Dienstag der 23.05. im Club Volta. Karten sind bei allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.