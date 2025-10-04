Valontuoja: neue Single „Välipappale“ vom kommenden zweiten Album „Tulesta Syntynyt“ veröffentlicht

Die finnische One-Man-Black-Metal-Band Valontuoja wird am 14. November 2025 ihr zweites Album Tulesta Syntynyt über Inverse Records veröffentlichen. Heute erscheint die zweite Single Välikappale, die hier verfügbar ist. Das Video dazu könnt ihr euch hier ansehen:

Der Mann hinter Valontuoja, Jal’zoroth, äußert sich zur Single: „In the heart of the forest, where the wind speaks only in whispers and the stars vanish from the sky, a predator moves unseen. Välikappale is a raw invocation of the hunter spirit a vessel of death, a servant of bloodthirsty gods, cloaked in silence and shadow. The wolves howl. The earth drinks. Fate is written in blood.“

Tulesta Syntynyt – Tracklist:

1. Palaneiden Kasvojen Maa

2. Ympyrä Joka Syö Itseään

3. Kameleontti

4. Aurinkoroihun Kirous

5. Välikappale

6. Asiat Jotka On Tähtiin Kirjoitettu

7. Sinä Vastaat Teoistasi

8. Korvessa On Kotini

9. Kun Kaikki Muu Vaikenee

Hört euch die erste Single hier an: https://push.fm/fl/valontuoja-ympyra

Valontuoja, was auf Finnisch „Bringer of Light“ bedeutet, ist das One-Man-Black-Metal-Projekt, das in den eisigen Tiefen von Helsinki von Jal‚zoroth ins Leben gerufen wurde. Gegründet im Jahr 2024, kanalisiert Valontuoja die urtümliche Essenz des Black Metal und webt ein klangliches Gewebe, das sowohl wild als auch eindringlich melodisch ist. Der Klang von Valontuoja ist ein Wirbelsturm aus rohem, unnachgiebigem Black Metal, der mit ätherischen und melodischen Elementen verschmolzen ist. Valontuoja beschwört eine Atmosphäre, die ebenso brutal wie schön ist und die Zuhörer durch die trostlosen Bereiche menschlicher Verzweiflung und die unerbittliche Majestät der Natur führt.

Valontuoja Besetzung:

Jal‚zoroth – Gesang,Gitarren, Bass, Schlagzeug

Valontuoja online:

https://www.facebook.com/Valontuojablackmetal