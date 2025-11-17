Skull & Crossbones: feiern die Veröffentlichung ihres neuen Albums „Time“ mit der Single „Passing Hours“

Die deutsche Heavy-/Power-Metal-Band Skull & Crossbones feiert die Veröffentlichung ihres neuen Studioalbums Time, das am 14.11. über Massacre Records (Digipak-CD und limitierte Vinyl-LP) erschienen ist.

Zu diesem Anlass präsentiert die Band ihre neue Single Passing Hours, eine nachdenkliche und zugleich kraftvolle Hymne, die die Zuhörer dazu auffordert, im Hier und Jetzt zu leben, anstatt in der Vergangenheit zu verweilen oder sich um die Zukunft zu sorgen.

„In Passing Hours geht es darum, den gegenwärtigen Moment anzunehmen“, erklärt Sänger Tobias Hübner. „Die Zeit läuft immer weiter und man kann weder Vergangenes ändern noch die Zukunft kontrollieren, aber man kann den gegenwärtigen Moment voll und ganz auskosten. Das ist die Botschaft dieses Songs.“

Time taucht tief in die menschliche Beziehung zur Sterblichkeit, dem Sinn und dem Vergehen der Existenz ein. Von der Frustration über verlorene Momente in Time Thief bis zur Suche nach Erleuchtung in Eye Of Wisdom balanciert das Album mit Kraft und Selbstwahrnehmung in zehn Tracks voll von eindrucksvoller Melodien, Twin-Gitarren-Leads und beeindruckendem Gesang.

Skull & Crossbones live:

15.11.2025 – DE Dunningen-Lackendorf, Eventlocation Krone

22.11.2025 – DE Freiburg, Artik (w/ Sacred Steel & Portrait)

28.11.2025 – DE Balingen, Sonnenkeller (Release Show)

20.12.2025 – DE Schauenburg, Rittersburg

27.12.2025 – DE Runkel, No Sleep After X-Mas Festival

21.02.2026 – DE Leonberg, Beat Baracke

14.03.2026 – DE Kempten, Cambo Metal (Allgäuhalle)

24.04.2026 – DE – Leibertingen-Thalheim – Reuterstüble

25.04.2026 – DE Hochspeyer, Metal Garage

27.06.2026 – DE Weselberg, Sicking High Rock Open Air

24.10.2026 – DE Horb am Neckar-Dettingen, Gasthof Adler

