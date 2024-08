Marije: hat ihre neue Single „Insane“ veröffentlicht

Für Marije ist Musik das Leben. Sie ist ihre engste Begleiterin und Vertraute. Musik war für die 29-jährige Sängerin während einer schwierigen Kindheit da, in der sie mit Mobbing, Depressionen und Ängsten zu kämpfen hatte. Musik war auch in den guten Zeiten an ihrer Seite und wurde schließlich ihre Rettung. „Musik versteht mich immer und hilft mir, mich selbst zu verstehen. Ich bin voller Gedanken. Ohne sie aufzuschreiben und daraus Songs zu machen, wäre ich ein Chaos. Ich liebe es einfach, zu singen und auf der Bühne zu stehen, mit meiner Band zu rocken!“ – Marije

Ursprünglich aus den Niederlanden, zog Marije im Alter von 10 Jahren mit ihrer Familie in die Schweiz. Sie stammt aus einer musikalischen Familie und verbrachte ihre Kindheit singend. Ihren ersten Auftritt auf der Bühne hatte sie im Alter von 6 Jahren, und mit nur 8 Jahren komponierte sie ihren ersten eigenen Song. Im Laufe der Jahre trat Marije in einer Reihe internationaler Reality-TV-Shows auf, darunter Kay One – Sängerin Gesucht (RTL) und Limits (SRF). Ihr professionelles Soloaufnahme-Debüt gab sie 2016.

Marije hat eine Reihe beliebter Singles veröffentlicht und verbindet sich mit Fans auf der ganzen Welt durch Electro-Pop- und Dance-Hits wie Stupid Lie aus dem Jahr 2021. Unterwegs wurde sie Mutter und trennte sich von ihrem Plattenlabel. Im Jahr 2023 erfand die stets vielseitige Künstlerin ihren Sound neu und brachte eine rockige, gitarrenlastige Note hinein. Die Fans lieben den neuen Vibe und haben Marijes neueste Single Phantom zu ihrem bisher erfolgreichsten Hit gemacht.

Am 17.05.2024 veröffentlichte Marije die brandneue Single Miss Perfect, eine Indie-Rock-Untersuchung über Unsicherheit und die Masken, die wir tragen, um anderen zu gefallen. Der Song erzählt die Geschichte einer Frau, die äußerlich schön ist, aber innerlich mit Depressionen und Selbstzweifeln zu kämpfen hat. Marijes Musik ist zutiefst persönlich, aber universell nachvollziehbar. Sie sieht ihre Lieder als Mittel, um sich mit anderen zu verbinden, Unterstützung und Verständnis anzubieten.