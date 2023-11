Placebo: „Placebo Live“ Box Set erscheint am 15. Dezember

Placebo haben das Placebo Live Box Set angekündigt, eine umfangreiche Sammlung von karriereübergreifenden Auftritten, die in Mexiko, Spanien und London aufgenommen wurden.

– Collapse Into Never Placebo Live In Europe 2023 Doppel-Vinyl

– This Is What You Wanted Blu-Ray Konzertfilm in Spielfilmlänge

– Live From The White Room Live-CD

Das Box Set erscheint am 15. Dezember über SO Recordings.

Mit Placebo Live sind zum allerersten Mal Live-Auftritte der Band auf Vinyl erhältlich. Das Box Set umfasst drei besondere Live-Sets mit den Titeln Collapse Into Never, This Is What You Wanted und Live From The White Room, die auf Vinyl, Blu-Ray und CD erhältlich sind. Jedes dieser Sets wurde in den letzten anderthalb Jahren aufgenommen, als die Band im Rahmen ihres neuen Albums Never Let Me Go auf Welttournee war.

Collapse Into Never, live aufgenommen auf dem Low Festival in Spanien, kommt als durchsichtiges Doppelvinyl mit Klappcover daher. This Is What You Wanted wurde live in Mexico City aufgenommen und ist als Blu-Ray enthalten. Live From The White Room, aufgenommen im Studio 1 der Twickenham Studios, erweckt sieben Songs des gefeierten neuen Albums Never Let Me Go zum Leben und präsentiert sich in einer Softpak-Gatefold-CD.

Das Collapse Into Never Live in Europe Konzert wird auch digital veröffentlicht, aber Live From Mexico und Live From The White Room werden nur physisch und nur in der Box erhältlich sein.

Das Box-Set enthält Songs aus dem selbstbetitelten Debütalbum Placebo, sowie aus Black Market Music, Sleeping With Ghosts, Battle For The Sun und Loud Like Love. Das hochgelobte neue Album Never Let Me Go – das bei seiner Veröffentlichung im letzten Jahr in 13 Ländern in die Top 10 der Charts einstieg – ist ebenfalls mit einigen Stücken vertreten, einschließlich des erfolgreichsten Songs des Albums Beautiful James. Die von Fans gefeierten Coverversionen von Running Up That Hill von Kate Bush und Shout von Tears For Fears sind ebenfalls vertreten.

Mit Placebo Live veröffentlicht die Band zum ersten Mal seit fast 20 Jahren ein Live-Album. Zuvor war Soulmates Never Die – Live From Bercy die meistverkaufte Live-DVD einer Rockband bei EMI in ihrem Erscheinungsjahr 2004.

Nun also erhält eine der großartigsten Live-Bands der letzten 25 Jahre das Live-Album, das sie verdient. Placebo Live unterstreicht, warum ihre Show nach wie vor das unverzichtbare Erlebnis ist, das es schon immer war.

Das Box-Set kann HIER vorbestellt werden! Schaut euch den Trailer hier an.

Collapse Into Never – Live In Europe 2023

Clear Double Vinyl Gatefold Album Tracklist:

Seite 1

1. Forever Chemicals

2. Beautiful James

3. Scene Of The Crime

4. Hugz

5. Happy Birthday In The Sky

Seite 2

6. Bionic

7. Surrounded By Spies

8. Sad White Reggae

9. Try Better Next Time

10. Too Many Friends

Seite 3

11. Went Missing

12. For What It’s Worth

13. Slave To The Wage

14. Song To Say Goodbye

15. The Bitter End

16. Infra-Red

Seite 4

17. Shout

18. Fix Yourself

19. Running Up That Hill

This Is What You Wanted – Live In Mexico City

Blu-Ray Konzertfilm Tracklist:

1. Opening Titles

2. Forever Chemicals

3. Beautiful James

4. Scene Of The Crime

5. Hugz

6. Happy Birthday In The Sky

7. Bionic

8. Twin Demons

9. Surrounded By Spies

10. Chemtrails

11. Sad White Reggae

12. Try Better Next Time

13. Too Many Friends

14. Went Missing

15. For What It’s Worth

16. Slave To The Wage

17. Song To Say Goodbye

18. Come Undone

19. The Bitter End

20. Infra-Red

21. Shout

22. Fix Yourself

23. Running Up That Hill

Live From The White Room

Softpak Gatefold CD Tracklist:

1. Beautiful James

2. Fix Yourself

3. Happy Birthday In The Sky

4. Sad White Reggae

5. Surrounded By Spies

6. Try Better Next Time

7. Went Missing

