Health: veröffentlichen Konzertfilm „Live In Berlin“

Die Vinyl-, Kassetten- und CD-Editionen vom Album Rat Wars, welches im Dezember digital veröffentlicht wurde, sind ab sofort via Loma Vista Recordings überall erhältlich!

Zur Feier des physischen Releases steht mit Live In Berlin nun ein fast 40-minütiger Konzertfilm online, der die Band im Rahmen ihrer Dezember-Tournee mit Sleep Token einfängt und vier Songs beherbergt!

Das von Stint (Oliver Tree, Demi Lovato) produzierte und von Lars Stalfors (Salem, The Neighbourhood) abgemischte Album brachte dem Trio aus LA Coverstories bei Revolver, Kerrang! und Fuze sowie begeisterte Kritiken und Features ein.

Rat Wars wurde außerdem von Revolver, Alternative Press, NewYork Magazine/Vulture, MXDWN (#1 Album of 2023), Uproxx, Flood Magazine und Exclaim! als eines der „Besten Alben des Jahres 2023“ bezeichnet.

Anfang der letzten Woche veröffentlichten Health zudem eine lebendige Überarbeitung des Deftones-Klassikers Be Quiet And Drive (Far Away). Das Cover wurde in den Spotify Mateo Studios in LA aufgenommen.