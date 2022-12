Apocalyptica: veröffentlichen neue Single „Rise Again“ featuring Simone Simons von Epica

Das finnische Quartett Apocalyptica hat ihren neuen Songs Rise Again, bei dem Simone Simons von Epica als Sängerin mitwirkt, diesen Freitag veröffentlicht. Rise Again ist eine neue Version von Apocalypticas Instrumentalstück Rise, das von ihrem letzten Album Cell-0 stammt.

Eicca Toppinen von Apocalyptica über Rise Again: „Es war so toll, Rise Again mit Simone Simons zu machen! Als wir die Epic Apocalypse Tour zusammenstellten, dachten wir daran, die Zusammenarbeit mit Epica noch zu vertiefen, indem wir einen gemeinsamen Song veröffentlichen. Rise von unserem Cell-0 Album hatte die Schönheit und das Gefühl, dass es perfekt zu Simones einzigartiger Stimme passen könnte. Wir sind so glücklich über den Song und freuen uns sehr auf die Tour mit Epica, denn sie wird etwas ganz Besonderes und Erstaunliches sein!“

Mit Rise Again tun sich Apocalyptica und Epica kurz vor ihrer gemeinsamen Europatournee Anfang 2023 zusammen. Das einzigartige Timbre von Epica-Sängerin Simone Simons trifft auf die melancholischen und doch kraftvollen Celli der finnischen Metal-Band. Rise Again ist groß, dynamisch und – in Ermangelung eines besseren Wortes – episch. Die neue Single wird von einem kunstvollen und einzigartigen Musikvideo begleitet, bei dem Lisa Mann Regie führte. Anschauen und anhören: hier

Die Epic Apocalypse Tour führt die beiden Bands und ihre Vorgruppe Wheel in viele Städte in Europa, Termine und Tickets findet ihr hier: https://www.apocalyptica.com/dates/

The Epic Apocalypse Tour

mit Epica und Wheel

23.01.23 – Oslo (NO) – Sentrum Scene

24.01.23 – Stockholm (SE) – Berns

25.01.23 – Copenhagen (DK) – Amager Bio

27.01.23 – Amsterdam (NL) – AFAS

28.01.23 – Hamburg (DE) – Georg Elser Halle

29.01.2 – Brussels (BE) – AB

30.01.23 – Bristol (UK) – O2 Academy

01.02.23 – Nottingham (UK) – Rock City

02.02.23 – Glasgow (UK) – O2 Academy

03.02.23 – Manchester (UK) – Academy

04.02.23 – London (UK) – Roundhouse

06.02.23 – Luxembourg (LU) – Atelier

07.02.23 – Paris (FR) – Zenith

08.02.23 – Toulouse (FR) – Le Bikini

10.02.23 – Barcelona (ES) – Razzmatazz 1

11.02.23 – Murcia (ES) – Murcia Gamma

12.02.23 – Madrid (ES) – La Riviera

14.02.23 – Lisbon (PT) – Coliseum

12.03.23 – Hanover (DE) – Capitol

13.03.23 – Colonge (DE) – Carlswerk Victoria

14.03.23 – Wiesbaden (DE) – Schlachthof

15.03.23 – Ludwigsburg (DE) – MHP Arena

17.03.23 – Zurich (CH) – Komplex 4567

18.03.23 – Lausanne (CH) – Metropole

19.03.23 – Milan (IT) – Fabrique

20.03.23 – Munich (DE) – Tonhalle

22.03.23 – Budapest (HU) – Barba Negra

23.03.23 – Vienna (AT) – Gasometer

24.03.23 – Brno (CZ) – Hala Vodova

25.03.23 – Warsaw (PL) – Progresja

27.03.23 – Gdansk (PL) – B90

28.03.23 – Berlin (DE) – Columbiahalle

29.03.23 – Leipzig (DE) – Haus Auensee

