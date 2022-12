Bodyfarm: neues Promomaterial von Edged Circle

Edged Circle Productions ist stolz darauf, das mit Spannung erwartete fünfte Album von Bodyfarm, Ultimate Abomination, zu präsentieren.

Bodyfarm wurde 2009 gegründet und begann als klassisch orientierte Death-Metal-Band der alten Schule. Heute treten sie in einer neuen, soliden vierköpfigen Formation auf, die etwas mehr Black-Metal-Einflüsse aufweist als zu Beginn. Obwohl sich ihr Line-Up im Laufe der Jahre stark verändert hat – vor allem durch den tragischen Verlust des Gründers Thomas Wouters im Jahr 2019 sowie die einvernehmliche Trennung vom langjährigen Schlagzeuger Quint Meerbeek – sind Bodyfarm ihrer Grundeinstellung nach wie vor treu geblieben.

Einige der bisherigen Höhepunkte der Band waren die Teilnahme an der 70000 Tons Of Metal Festival-Kreuzfahrt, die Europatournee mit Death To All und Auftritte auf großen deutschen Sommerfestivals wie dem Party.San und dem Summer Breeze. Mit ihrem aktuellen Line-Up haben Bodyfarm den Ehrgeiz, in Zukunft ein viel aktiverer Teil dieser Art von Veranstaltungen zu sein.

Mit der bevorstehenden Veröffentlichung von Ultimate Abomination sind Bodyfarm bereit, ihre Vorherrschaft in der Death Metal-Szene ein für alle Mal zu behaupten. Die Arrangements für das kommende Album wurden größtenteils von Gründungsgitarrist Bram Hilhorst und Bassist und späterem Gitarristen Alex Seegers geschrieben, die Texte stammen von Sänger/Bassist Ralph de Boer und Schlagzeuger David Schermann. Natürlich hat jedes Mitglied seinen eigenen Teil zu Ultimate Abomination beigetragen, so dass das Album frisch und doch fest im Kern des Bodyfarm-Sounds bleibt. Das Ergebnis ist ein überraschender Aufguss von Eingängigkeit und Groove: Ob es nun wie die vier Reiter der Apokalypse galoppiert, langsam durch die Schädel der Feinde stampft oder über das Schlachtfeld namens Leben vorwärts rollt, Ultimate Abomination ist der feuchte Traum eines jeden Death Metal-Maniacs.

Textlich konzentriert sich Ultimate Abomination auf die psychologische Kriegsführung. „Ansichten aus einer gewalttätigen und verheerenden psychologischen Sicht aus den dunklen Tiefen unseres Verstandes und menschlichen Verhaltens“, erklärt Hilhorst. „Man kann es mit den ‚Kriegen auf dem Schlachtfeld des Lebens selbst‘ vergleichen. Die Songs sind alle Geschichten für sich, aber alle beziehen sich auf dieses Thema.“ So ist der Titel Ultimate Abomination eine treffende Zusammenfassung aller Texte, die de Boer für das Album geschrieben hat.

Ein wesentlicher Bestandteil des hervorragenden Songwritings von Bodyfarm auf Ultimate Abomination ist die absolut niederschmetternde Produktion des Albums: sehr „live“ und vollblütig, aber gerade poliert genug, um maximale Professionalität auszustrahlen. Das Schlagzeug von Ultimate Abomination wurde von J.B. van der Wal in den Soundlodge Studios aufgenommen, die anderen Instrumente und der Gesang von der Band im Studio Hilhorst. Gemischt und gemastert wurde das Album in den Project Zero Studios in Belgien.

„Wir hören verschiedene Arten von Musik in unserem Genre, und das ist auch in den neuen Songs zu erkennen“, so Hilhorst weiter. „Die Vielfalt an Tempi und Atmosphäre ist ziemlich groß. Von Old-School-Death’n’Roll bis zu Blackened-Death-Riffing ist alles dabei, und wir denken, dass die Kombination daraus einen einzigartigen Sound ergibt.“

Infos zur Vorbestellung gibt es hier.

Cover-Artwork: Daemorph Art

Fotos: Stefan Schipper

Bodyfarm

Ultimate Abomination

Label: Edged Circle

VÖ: 24.02.2023

www.bodyfarmdeathmetal.com

www.facebook.com/bodyfarmdeathmetal