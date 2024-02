Eisbrecher: Noel Pix verlässt die Band

Nach 20 Jahren Eisbrecher haben Noel Pix und Alexander Wesselsky beschlossen, getrennte Wege zu gehen. Sänger Alexander Wesselsky wird die Band Eisbrecher weiterführen, Noel Pix wird sich auf neue musikalische Projekte konzentrieren.

Er wird sich verstärkt dem Produzieren widmen und verspricht, weiterhin innovative Klänge und spannende musikalische Experimente zu liefern. Die Fans dürfen gespannt sein, welch aufregende Kreationen in der Zukunft von Noel Pix zu erwarten sind. Die beiden Eisbrecher-Gründerväter versichern, dass dieser Schritt im besten Interesse ihrer künstlerischen Visionen liegt. Die Trennung erfolgte im Guten, ohne Krach und Streit.

Noel Pix und Alexander Wesselsky danken allen gemeinsamen Weggefährten und Fans für ihren Support und bitten um respektvollen Umgang mit dieser Entscheidung.

Eisbrecher werden zukünftig von Marc „Micki“ Richter (Ex-Atrocity, Ex-Leaves Eyes) an der Gitarre unterstützt. Nähere Informationen hierzu, zum neuen Album, zu den anstehenden Shows und zu allem Möglichen und Unmöglichen in Kürze.

www.eis-brecher.com

https://www.facebook.com/eisbrecher