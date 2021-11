Epica: verschieben „The Epic Apocalypse Tour“ mit Apocalyptica auf 2023

Erneut sind die Symphonic-Metal-Titanen Epica gezwungen, ihre Co-Headline-Tour mit Apocalyptica zu verschieben. Grund dafür sind die immer noch andauernden Restriktionen in verschiedenen Ländern, die es unmöglich machen, eine zweimonatige Tournee durch Europa und 17 Länder zu planen. Um die Sicherheit ihrer Fans im Publikum zu gewährleisten, wird die The Epic Apocalypse Tour nun auf Januar, Februar und März 2023 verschoben. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit und sind unter epica.nl erhältlich (auch VIP-Upgrades möglich).

Epica-Sängerin Simone Simons kommentiert: „Es tut uns sehr leid, euch mitteilen zu müssen, dass wir gezwungen sind, unsere Europatournee mit Apocalyptica und Wheel noch einmal zu verschieben. Auch wenn in einigen Ländern Shows dieser Größenordnung wieder erlaubt sind, ist es noch zu früh für eine komplette Europatournee mit einer so großen Produktion und Reisegruppe, die in über 15 verschiedenen Ländern auftreten würde. Unsere Geduld wird auf eine harte Probe gestellt, da wir unbedingt wieder auf Tour gehen wollen, um vor unseren Fans aufzutreten, aber wir wollen sicher sein, dass jeder sicher ist und die Shows richtig genießen kann. Vielen Dank an euch alle für eure Geduld! Wir werden uns bald wieder sehen.“

Apocalyptica fügen hinzu: „Wir sind mehr als enttäuscht, dass wir die The Epic Apocalypse Tour erneut verschieben müssen, aber in Anbetracht der aktuellen Situation können wir nicht die Verantwortung übernehmen, diese Shows zu spielen. Wir wollen niemanden in Gefahr bringen und freuen uns sehr darauf, diese Shows im Jahr 2023 zu spielen, wo wir dann hoffentlich wieder so spielen können wie früher. Wir hoffen, dass wir euch bald wiedersehen! Stay safe!“

Erlebt die Band bei einem der folgenden Termine:

Epica + Apocalyptica

Support: Wheel

The Epic Apocalypse Tour 2023:

23.01.2023 NO Oslo – Sentrum Scene

24.01.2023 SE Stockholm – Berns

25.01.2023 DK Copenhagen – Amager Bio

27.01.2023 NL Amsterdam – AFAS

28.01.2023 DE Hamburg – Georg Elser Halle

29.01.2023 BE Brussels – Ancienne Belgique

30.01.2023 UK Bristol – o2 Academy

01.02.2023 UK Nottingham – Rock City

02.02.2023 UK Glasgow – o2 Academy

03.02.2023 UK Manchester – Academy

04.02.2023 UK London – Roundhouse

06.02.2023 LU Luxemburg – Atelier

07.02.2023 FR Paris – Zenith

08.02.2023 FR Toulouse – Le Bikini

10.02.2023 ES Barcelona – Razzmatazz 1

11.02.2023 ES Murcia – Gamma

13.02.2023 ES Madrid – La Riviera

14.02.2023 PT Lisbon – Coliseum

12.03.2023 DE Hanover – Capitol

13.03.2023 DE Cologne Carlswerk Victoria

14.03.2023 DE Wiesbaden – Schlachthof

15.03.2023 DE Ludwigsburg – MHP Arena

17.03.2023 CH Zurich – Komplex 457

18.03.2023 CH Lausanne – Metropole

19.03.2023 IT Milan – Fabrique

20.03.2023 DE Munich – Tonhalle

22.03.2023 HU Budapest – Barba Negra

23.03.2023 AT Vienna – Gasometer

24.03.2023 CZ Brno – Hala Vodova

25.03.2023 PL Warsaw – Progresja

27.03.2023 PL Gdansk – B90

28.03.2023 DE Berlin – Columbiahalle

29.03.2023 DE Leipzig – Haus Auensee