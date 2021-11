Bonded: veröffentlichen neues Video zu „Watch (While The World Burns)“

Die deutschen Thrash Metaller Bonded haben ihr zweites Album Into Blackness (zum Review) veröffentlicht, das in der ersten Woche auf Platz 77 der offiziellen deutschen Verkaufscharts eingestiegen ist. Herzlichen Glückwunsch!

Um das Album weiter zu promoten, veröffentlichen Bonded einen neuen Videoclip unter der Regie von Nico Schiesewitz / VIZO Films für den Track Watch (While The World Burns), der hier zu sehen ist:

Bonded meldeten sich mit folgendem Kommentar: „Heute freuen wir uns, das neue Video zu präsentieren, bei dem wieder einmal Nico Schiesewitz / VIZO Films Regie geführt hat. Dies könnte unser bisher bester Clip sein und wir haben ihn für den Track Watch (While The World Burns) erstellt, der der kraftvolle erste vollständige Song auf unserem zweiten Album Into Blackness ist. Und ja, wir haben gerade die gute Nachricht gehört, dass Into Blackness in Deutschland auf Platz 77 der offiziellen Album-Verkaufscharts eingestiegen ist, also danke an alle, die uns und unsere Musik bisher unterstützt haben. Wir hoffen, dass euch Into Blackness weiterhin gefallen wird und wir sehen euch hoffentlich bald auf Tour!“

Bonded, die Gruppe um die ehemaligen Sodom-Mitglieder Bernd „Bernemann“ Kost (Gitarre) und Markus „Makka“ Freiwald (Schlagzeug) sowie den zweiten Gitarristen Chris Tsitsis (ex-Suicidal Angels), den Bassisten Marc Hauschild und den Sänger Ingo Bajonczak (Assassin), haben sich entschieden, bei der Stange zu bleiben und erneut mit dem Produzenten Cornelius Rambadt (Sodom, Disbelief, Onkel Tom) im Rambado Recording Studio in Essen zusammengearbeitet und auch das Artwork des Albums von Björn Gooßes / Killustrations (Aborted, The Crown, Carnal Forge) gestalten lassen, genau wie bei ihrem von der Kritik hochgelobten Debütalbum Rest In Violence aus dem Jahr 2020, das in Deutschland auf Platz 84 der offiziellen Albumcharts eingestiegen war.

Weitere Neuigkeiten sind, dass Bonded die Promotion für Into Blackness jetzt auch auf den Bühnen beginnen und ab nächster Woche eine Reihe von Shows als Support von Rage spielen werden. Hier ist die aktuelle Übersicht über die Shows von Bonded, aber bleibt auf dem Laufenden über die Social-Media-Kanäle der Band für mögliche Updates:

Rage – Live Resurrection Tour 2021 + Bonded:

02.12.2021 Trier (Germany) – Mergerner Hof

03.12.2021 Mannheim (Germany) – 7er-Club

08.12.2021 Stuttgart (Germany) – Universum

09.12.2021 Siegburg (Germany) – Kubana

10.12.2021 Nürnberg (Germany) – Hirsch

11.12.2021 Oss (The Netherlands) – Groene Engel Café

12.12.2021 Essen (Germany) – Turock



Bonded live 2021/2022:

18.12.2021 Essen (Germany) – Zeche Carl

26.12.2021 Meppen (Germany) – Christmas Metal Meeting

24.03.2022 Vigo (Spain) – Pub Transylvania

25.03.2022 Madrid (Spain) – Wurlitzer Ballroom

26.03.2022 Burgos (Spain) – La Ciudadela

27.03.2022 Zaragoza (Spain) – Sala Utopía

Und viele weitere Termine werden bald bekannt gegeben.