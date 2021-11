Impure Wilhelmina: kündigen neue europäische Tourdaten für Februar 2022 an

Impure Wilhelmina kündigen brandneue europäische Tourdaten für Februar 2022 an. Die Antidote Europe Tour beginnt im Périscope in Lyon (Frankreich) und führt die Band durch vier weitere Länder, bis sie schließlich zusammen mit Shores Of Null fünf Shows in Italien spielen werden. Eine vollständige Liste der bestätigten Termine findet ihr unten.

Die Band kommentiert die Tour: „Wir haben schon viel zu lange gewartet. Jetzt ist es an der Zeit, wieder auf Tour zu gehen und unser neues Album auf europäischen Bühnen vorzustellen. Hoffen wir, dass unser eigenes Antidote die Türen des Kontinents öffnen wird, um unsere Musik mit euch zu teilen. Wir können es kaum erwarten, euch wiederzusehen.“

Impure Wilhelmina live:

18. Dez 21 Lausanne (CH) Les Docks (+Samael + Bølzer)

10. Feb 22 Lyon (FR) Périscope

11. Feb 22 Paris (FR) Cirque électrique

12. Feb 22 Lille (FR) La Malterie

13. Feb 22 Lüttich (BE) La Zone

15. Feb 22 Siegen (DE) Vortex Surfer

17. Feb 22 Dresden (DE) Chemiefabrik

18. Feb 22 Braunschweig (DE) Nexus

19. Feb 22 Linz (AT) Kapu

22. Feb 22 Turin (IT) Magazzino Sul Po (+ Shores Of Null)

23. Feb 22 Genua (IT) Sudore (+ Shores Of Null)

24. Feb 22 Roma (IT) Traffic Club (+ Shores Of Null)

25. Feb 22 Mezzago (IT) Blüte (+ Shores Of Null)

26. Feb 22 Montagnana (IT) Bahnhof, (+ Shores Of Null)