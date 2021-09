Carach Angren: Europatournee mit Septicflesh angekündigt

Die niederländischen Meister des Horrors Carach Angren sind stolz darauf, neue europäische Tourdaten zusammen mit Septicflesh anzukündigen. Die Band wird ihren ausgedehnten Roadtrip am 3. März im Patronaat in Haarlem (NL) beginnen und den ganzen Monat über 18 weitere Länder besuchen, bevor sie am 9. April im Hellraiser in Leipzig einen letzten Spuk veranstalten. Eine vollständige Liste der bestätigten Termine findet ihr unten.

Ardek kommentiert die Tournee wie folgt: „Wir werden uns auf eine Co-Headline-Tour mit Septicflesh begeben und unser letztes monströses Album Franckensteina Strataemontanus endlich live präsentieren!“

Carach Angren und Septicflesh Europatour:

03/03/2021 – Patronaat, Haarlem (NL)

04/03/2021 – Biebob, Vosselaar (BE)

05/03/2021 – O2 Institute, Birmingham (UK)

06/03/2021 – Cathouse, Glassgow (UK)

07/03/2021 – Academy 3, Manchester (UK)

08/03/2021 – Voodoo Lounge, Dublin (IE)

09/03/2021 – The Fleece, Bristol (UK)

10/03/2021 – Islington Assembly Hall, London (UK)

11/03/2021 – L’alhambra, Paris (FR)

12/03/2021 – Le Rex, Toulouse (FR)

13/03/2021 – Boveda, Barcelona (ES)

14/03/2021 – Caracol, Madrid (ES)

15/03/2021 – Rock School Barbey, Bordeaux (FR)

16/03/2021 – Ninkasi Kao, Lyon (FR)

17/03/2021 – Z7, Pratteln (CH)

18/03/2021 – Faust, Hannover (DE)

19/03/2021 – Templet, Lyngby (DK)

21/03/2021 – John Dee, Oslo (NO)

22/03/2021 – Valand, Gothenburg (SE)

23/03/2021 – Slaktkyrkan, Stockholm (SE)

25/03/2021 – Yo-Talo, Tampere (FI)

26/03/2021 – On the Rocks, Helsinki (FI)

27/03/2021 – Club Tapper, Tallinn (EE)

28/03/2021 – Melna Piektdiena, Riga (LV)

29/03/2021 – Proxima, Warsaw (PL)

30/03/2021 – Pralnia, Wroclaw (PL)

31/03/2021 – Kronensaal, Hamburg (DE)

01/04/2021 – Turbinehalle 2, Oberhausen (DE)

02/04/2021 – L.A, Cham (DE)

03/04/2021 – Explosiv, Graz (AT)

04/04/2021 – Barba Negra, Budapest (HU)

05/04/2021 – Orto Bar, Ljubljana (SI)

06/04/2021 – Im Wizemann, Stuttgart (DE)

07/04/2021 – Backstage Halle, Munich (DE)

08/04/2021 – Masters Of Rock Cafe, Zlin (CZ)

09/04/2021 – Hellraiser, Leipzig (DE)

