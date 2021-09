Negură Bunget: Details zur Veröffentlichung des kommenden Albums „Zău“

Negură Bunget enthüllen jetzt das Video zu Brad als erste Single aus dem letzten Album der rumänischen Black-Metal-Pioniere und Abschluss ihrer „Transsilvanien-Trilogie“, das den Titel Zău („Alter Gott“) trägt. Die Veröffentlichung von Zău ist für den 26. November geplant.

Zău ist das Vermächtnis von Schlagzeuger und Mastermind Gabriel „Negru“ Mafa, der tragischerweise viel zu früh im Alter von 42 Jahren am 21. März 2017 verstarb. Dieses Album wurde von der letzten Besetzung von Negură Bunget auf der Grundlage von Negrus originalen Drum-Track-Aufnahmen vervollständigt und respektvoll gestaltet.

Negură Bunget kommentieren: „Nach dem tragischen Tod von Gabriel „Negru“ Mafa fühlten wir uns alle verpflichtet, sein Vermächtnis nach seinen Vorstellungen und Wünschen zu erfüllen, was bedeutete, dass wir die Transsilvanien-Trilogie abschließen mussten“, schreibt die Band gemeinsam. „Bei der Arbeit an diesem Album spürten wir alle Gabriels führende Präsenz unter uns. Wir alle kannten die Details direkt von ihm, denn als der sehr organisierte Mensch, der Gabriel war, hatte er alles aufgeschrieben. Das Schlagzeug, das man auf Zău hört, wird von Gabriel gespielt, da er das Demo für das Album bereits vor seinem Tod aufgenommen hatte. Der Rest von uns hat wie immer seinen Teil beigetragen, obwohl es für uns alle eine schwierige Zeit und ein schwieriger Prozess waren. Wir vermissten die musikalischen und philosophischen Debatten mit Gabriel. Letztendlich ist es uns aber gelungen, sein Werk zu vollenden. Der Titel des dritten Teils der Transylvanian Trilogy Zău bedeutet auf Rumänisch Alter Gott, bezeichnet aber auch ein Wunder. Im Mittelpunkt dieses Albums stehen siebenbürgische Landschaften, Mythologie und Spiritualität. Brad, was übersetzt Tannenbaum bedeutet, ist das filmischste Stück des Albums. Die Symbolik des Tannenbaums in der traditionellen rumänischen Kultur ist umfangreich und komplex. Sie kann zum Beispiel für Unsterblichkeit und den Kreislauf des Lebens stehen, da sie alle wichtigen Phasen begleitet: Geburt, Hochzeit und Tod. Unser Freund, der Künstler Daniel Dorobantu, hat das atemberaubende Video zu diesem Song geschaffen.“

Martin Koller fügt hinzu: „In vielerlei Hinsicht ist Zău anders als die meisten anderen Alben“, schreibt der Labelgründer. „Wir hielten es für wichtig, dass dieses Album im Jahr des 25-jährigen Jubiläums von Prophecy Productions veröffentlicht wird, da wir das Gefühl hatten, dass dies zu dem besonderen Tribut beiträgt, den wir dem verstorbenen Gabriel „Negru“ Mafa erweisen wollten. Er sprach so oft über die Transylvanian Trilogy und wie viel sie ihm bedeutete, sodass wir wussten, dass wir es richtig machen mussten. Die Trilogie war Gabriel so wichtig, dass sie auch für uns, seine Labelfamilie, sehr wichtig geworden ist. Mit dieser posthumen Veröffentlichung wollen wir all die Jahre der Freundschaft und der fruchtbaren Zusammenarbeit würdigen. Deshalb sind wir der Band von Herzen dankbar, dass sie zu Ende bringen konnte, was sie mit Gabriel begonnen hatte: Ein überwältigendes Zeugnis der Innovationskraft und musikalischen Kreativität von Negură Bunget. Wir möchten auch unsere tiefe Dankbarkeit gegenüber allen anderen zum Ausdruck bringen, nicht zuletzt gegenüber Gabriels Frau Alina, die bei der Entstehung dieses erstaunlichen Albums und seines Artworks geholfen hat. Wir sind froh, dass wir es noch in diesem Jahr schaffen werden und wir hoffen aufrichtig, dass ihr Zău genauso lieben werdet wie wir.“

Zău Tracklist

1. Brad

2. Iarba Fiarelor

3. Obrăzar

4. Tinerețe Fără Bătrânețe

5. Toacă Din Cer

Verfügbare Formate:

Zău ist als 36-seitiges Hardcover-CD/DVD-Artbook, Gatefold-LP in weißem Vinyl, Gatefold-LP in schwarzem Vinyl und als Digipack-CD erhältlich und kann HIER bestellt werden.

Negură Bunget sind:

Gabriel „Negru“ Mafa – Schlagzeug, Percussion

Tibor Kati – Gesang

Adrian „OQ“ Neagoe – Gitarren, Keyboards

Petrică Ionuţescu – Kaval (Flöte), Nai (Panflöte), Tulnic (Alphorn), Duduk

Gastmusiker:

Manuela Marchiș – Gesang (Brad)