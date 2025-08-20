Harmful: selbtbetiteltes Debütalbum (30th Anniversary Edition) erscheint erstmals auf Vinyl

Nach zehn Jahren Pause kehren Harmful zurück, um das 30-jährige Jubiläum ihres Debütalbums zu feiern. In Originalbesetzung – mit Aren Emirze (Gitarre/Gesang), Chris Aidonopoulos (Bass) und Nico Heimann (Schlagzeug) – spielt die Band zwei exklusive Jubiläumskonzerte: ein Heimspiel in Frankfurt im Club Das Bett und eine Show in München im Backstage.

Mit insgesamt neun Alben im Gepäck präsentieren Harmful-Songs aus jeder Schaffensphase – ein musikalischer Querschnitt durch die Geschichte einer der prägendsten Bands der deutschen Noiserock-Szene. Neben Klassikern aus ihrem Debütalbum werden auch Highlights aus den neueren Werken zu hören sein, die eindrucksvoll zeigen, warum Harmful auch nach drei Jahrzehnten relevant bleiben.

Produziert von Guido Lucas – Kultproduzent, BluNoise-Gründer und langjähriger Freund von Harmful – im legendären BluBox-Studio in Troisdorf. Das Album war nicht nur das erste Release auf BluNoise, sondern setzte auch den Grundstein für ein Label, das später Bands wie Blackmail, Ulme und viele weitere eigenständige Acts prägte. Zum 30-jährigen Jubiläum erscheint das Album nun erstmals auf Vinyl – als streng limitierte Anniversary Edition auf transparent-orangenem Vinyl (500 Stück) – inklusive dem Original-Artwork, das die rohe Energie und den Kultstatus des Albums perfekt einfängt.

Harmful – 30 Jahre Noiserock, zurück in Originalbesetzung

7.11. München – Backstage „Halle“

8.11. Frankfurt – Das Bett

Diese beiden Konzerte sind mehr als nur ein Wiedersehen – sie sind eine Feier des kompromisslosen Sounds und der Energie, die Harmful von Anfang an ausgezeichnet haben.

1995 haben Harmful mit ihrem selbstbetitelten Debüt keine halben Sachen gemacht: herrlich anstrengend, atemlos und kompromisslos direkt. Ein wuchtiger Sound, der bis heute nichts von seiner Intensität verloren hat – und längst Kultstatus genießt. Keine Spielereien, nur pure, ungefilterte Energie.

Harmful online:

https://www.facebook.com/harmfulweb