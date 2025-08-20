Heathen Kings: zünden mit explosiver neuer Single „I Am Become Death (Destroyer Of Worlds)“

I Am Become Death (Destroyer Of Worlds) erzählt die Geschichte der Atombombe und der Unmenschlichkeit des Menschen gegenüber dem Menschen – dargeboten mit eindringendem Gesang, üppig harmonisierten Riffs und donnernden Drums, in einer dynamischen Salve aus klassischem Heavy Metal und Power Metal.

Im Anschluss an das 2023er Debütalbum Fealty To None läutet dieser Song einen neuen Abschnitt für Heathen Kings ein: Er bewahrt alle Kernelemente des Bandsounds, während er die Grenzen in beide Richtungen auslotet – von den apokalyptischen Gitarrenriffs, die das Stück beschließen, bis zu den leichten, luftigen Clean-Gitarren und den düsteren Vocals, die den Track eröffnen. Dies ist der Sound einer Band, die voller Energie ist und bereit, Gesichter zum Schmelzen zu bringen.