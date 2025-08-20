Chain Home: Hommage an Metallica mit „Seek & Destroy“

Chain Home ist eine norwegische Metal-Band, die Elemente aus verschiedenen Genres und Musikstilen vereint. Die Band wurde 2015 gegründet und spielte bereits 2017 auf dem norwegischen Rock-/Metal-Festival Tons Of Rock, während zwei der Mitglieder gerade einmal 17 Jahre alt waren. Ein Jahr später veröffentlichten sie ihr Debütalbum Instincts in Zusammenarbeit mit dem bekannten norwegischen Produzenten Kyrre Fritzner.

2018 trat die Band als Headliner beim Månefestivalen auf und war klar im Aufstieg begriffen, wobei verschiedene Zeitungen die Intensität, technische Raffinesse und Attitüde der Band in so jungem Alter hervorhoben. Ihr Sound wird sowohl mit klassischen Thrash-Metal-Bands wie Metallica und Slayer als auch mit moderneren Progressive-Metal-Bands wie Gojira und Mastodon verglichen. Chain Home arbeitet Tag für Tag daran, das Beste aus dem Metal herauszuholen – eine leidenschaftliche junge Gruppe, die entschlossen ist, alles zu erreichen.

Die Besetzung der Band besteht aus den Gründungsmitgliedern und Cousins Amund Johansen (Schlagzeug) und William Johansen (Lead-Gesang/Gitarre) sowie Morten „Edvik“ Haugen (Background-Gesang/Gitarre) und Fredrik Olsson (Background-Gesang/Bass).

Mit epischen und wuchtigen Riffs, schweren und gleichzeitig geschmackvollen Beats, abgerundet durch eindringliche Texte und Melodien, hat eine Chain Home-Show für jeden etwas zu bieten. Wer auf bedeutungsvolle, authentische, dunkle und schwere Musik steht, ist hier genau richtig – sollte sich aber darauf gefasst machen, von dem, was Chain Home auf die Bühne bringt, überrascht zu werden.

Dieses Cover von Seek & Destroy, veröffentlicht genau 42 Jahre nach dem legendären Album Kill ’Em All von Metallica, ist eine Hommage an einen ihrer größten Einflüsse. Kill ’Em All ebnete den Weg für unzählige Metal-Bands – darunter auch Chain Home – und das legendäre Seek & Destroy ist ein wahrer zeitloser Klassiker. Dieses Stück ist für die Metal-Fans.