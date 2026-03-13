Heavy Crisis Festival 2026: gibt finales Billing bekannt

Am 11. und 12. Dezember 2026 geben sich Szenebands wie Munarheim, Unverkalt, Nekrodeus, Rana, Maerer, Kalt, Thorondir, Amimia, Skelfir, Aegror und viele mehr die Ehre im Leipziger TV Club.

Besondere Highlights sind:

– Unverkalt, die ihr neues Album Heréditaire (Veröffentlichung am 27.02.) präsentieren.

– Nekrodeus, die ihre erste Show in Ostdeutschland auf die Bühne bringen.

– Maerer, für die es fast ein Heimspiel ist.

– Aegror die sich 2025 überraschend zurückmeldeten und eine ihrer Comeback Shows abliefern.

– Abyss Of Hel, die eine ihrer ersten Shows im TV-Club spielen.

Alle Gewinne des Festivals gehen als Spende an antifaschistische Strukturen. Gerade im Hinblick auf die anstehenden Landtagswahlen wird die Situation für progressive Organisationen zunehmend schwerer, diese sollen mit diesem Festival etwas unterstützt werden.

Black Metal war schon immer ein Genre, das sich gegen gesellschaftliche Trends gewandt hat und in Zeiten, in denen rechte Ideologien salonfähig und linkes Engagement gefährlich werden, zeigt die Black Metal Szene, dass sie ein Safe Space für alle sein kann.

Neben der Musik wird es auch Infostände, ein Awareness-Konzept und vieles mehr geben. Der Vorverkauf ist bereits im Februar gestartet.

Hier noch mal die aktuellen Informationen auf einen Blick:

Datum: 11. und 12.12.2026

Location: TV-Club Leipzig

Line-Up: Unverkalt, Munarheim, Nekrodeus, Rana, Thorondir, Maerer, Kalt, Amimia, Skelfir, Aegror, Abyss Of Hel, Maneater, Zeit, Dark Monument

Tickets; klick!